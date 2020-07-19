Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» одобрили возможное назначение Клюйверта на пост главного тренера

Новым главным тренером «Барселоны» может стать директор клубной академии Патрик Клюйверт. Игроки команды одобрили идею, информирует Mundo Deportivo.
В клубе считают, что голландец обладает необходимым характером, имеет хорошие отношения с футболистами команды и в полной мере знает молодежную систему.
- Последним местом работы Клюйверта как главного тренера была молодежка «Аякса» (2016 год).
- В качестве игрока голландец выступал за «Барселону» с 1998 по 2004 год.
- «Барселона» финиширует в сезоне Примеры второй.
Источник: Mundo Deportivo