Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» одобрили возможное назначение Клюйверта на пост главного тренера

Новым главным тренером «Барселоны» может стать директор клубной академии Патрик Клюйверт. Игроки команды одобрили идею, информирует Mundo Deportivo.

В клубе считают, что голландец обладает необходимым характером, имеет хорошие отношения с футболистами команды и в полной мере знает молодежную систему.