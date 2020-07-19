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    Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» одобрили возможное назначение Клюйверта на пост главного тренера

    Новым главным тренером «Барселоны» может стать директор клубной академии Патрик Клюйверт. Игроки команды одобрили идею, информирует Mundo Deportivo.

    В клубе считают, что голландец обладает необходимым характером, имеет хорошие отношения с футболистами команды и в полной мере знает молодежную систему.

    • Последним местом работы Клюйверта как главного тренера была молодежка «Аякса» (2016 год).
    • В качестве игрока голландец выступал за «Барселону» с 1998 по 2004 год.
    • «Барселона» финиширует в сезоне Примеры второй.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +98

      Зентролль 21 минуту назад

      В России много тренеров. Они согласятся за любую зарплату в Барселоне...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1271

      gor77 1 час назад

      Лучше бы снова пригласили Франка Райкарда!!!
      Сначала Йохан Кройф, а потом Франк Райкард сделали "Барселону" большим клубом! А Пеп Гвардиола продолжил дело голландцев, которые сделали очень мощный фундамент!!!
      Кстати, именно при Райкарде впервые появился Месси!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4014

      Hektor 84 > gor77 1 час назад

      Я тоже так считаю. Ты прав на 100%!

      0
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      Рейтинг: +9015

      Skull_Boy 2 часа назад

      Найдите нормального тренера, а не гастеров на один сезон

      1
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