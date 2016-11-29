Отец Месси провел встречу со спортивным директором «ПСЖ» Клюйвертом

«ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Как утверждает RTL, бывший форвард каталонцев Патрик Клюйверт, ныне являющийся спортивным директором парижан, провел встречу с Хорхе Месси, отцом 29-летнего аргентинца, на которой обговорил возможность трансфера пятикратного обладателя «Золотого мяча» во французский клуб следующим летом.

Ранее сообщалось, что Месси не хочет продлевать контракт с «Барселоной», истекающий в 2018 году. Рыночная стоимость игрока составляет 120 миллионов евро.