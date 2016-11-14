Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет продлевать контракт с клубом. Такое решение было принято им прошедшим летом, когда отдыхал со своей семьей. Звезда сборной Аргентины не исключает и тот вариант, что не будет играть в «Барселоне» до истечения срока действующего контракта.

    Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу после данного уведомления связался с Месси, попросил его сохранять спокойствие и более взвешенно разобраться в своих желаниях. Кроме того, функционер напомнил о сумме трансферной компенсации за игрока, которая составляет 250 миллионов евро.

    Стоит отметить, что действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2016 06:47
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 ноября 2016, 09:30

      Интересно, а Барса-то ему чем не угодила? Есть сведения©, что они сдали Лео налоговой? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 14 ноября 2016, 12:11

      Отступная сума велика, однако в складчину кое кто и осилить могут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 ноября 2016, 11:06

      Нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 ноября 2016, 10:44

      Это в Барсе он стал месси... Без Барсы он "перекрашенная блондинка" на 100 долларов за час...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      andreus20 14 ноября 2016, 10:19

      Надавали призов истеричке.. Ну вот теперь весь мир будет наблюдать его выкидоны.
      Того гляди он страну свою попросит и лигу свою создаст..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 14 ноября 2016, 10:16

      Ему б такого папашу, как у Неймара.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 14 ноября 2016, 10:09

      в спартак

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 ноября 2016, 09:56

      Сити или ПСЖ предложили космическую зп.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4920

      neveldomha 14 ноября 2016, 09:36

      Вот так непринужденно попросил бабла. Все таки денег никогда не хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 ноября 2016, 09:00

      Устал уже с Иньестой паэлью есть и Сангией запивать

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11