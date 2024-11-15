Максименко ответил на вопросы о трансфере в Европу

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, есть ли у него предложения от европейских клубов.

Спартаковец может стать свободным агентом в июне.

В этом сезоне он пропустил 12 голов в 15 матчах.

– Ты же слышал, кто по версии Кафанова должен быть следующим российским вратарeм в Европе?

– Знаю, что он меня назвал. Я сконцентрирован сейчас на сборной и по ходу сезона – на «Спартаке».

А что там будет дальше – не знаю. Себя самого тяжело оценивать.

– В одном из интервью ты говорил, что мечтаешь попасть в «Барселону»…

– На самом деле, просто так сказал. «Барселона», «Реал», «Бавария» – любая топовая команда.

– Звучит как что-то фантастическое, однако пример Сафонова в «ПСЖ» показывает, что всe реально?

– Я не знаю, как складывалось у Моти. Просто не представляю, как происходят такие трансферы, но нет ничего невозможного.

Сейчас на радарах нет ничего – ни одного конкретного предложения из Европы я не получал.

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