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    Максименко ответил на вопросы о трансфере в Европу

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, есть ли у него предложения от европейских клубов.

    • Спартаковец может стать свободным агентом в июне.
    • В этом сезоне он пропустил 12 голов в 15 матчах.

    – Ты же слышал, кто по версии Кафанова должен быть следующим российским вратарeм в Европе?

    – Знаю, что он меня назвал. Я сконцентрирован сейчас на сборной и по ходу сезона – на «Спартаке».

    А что там будет дальше – не знаю. Себя самого тяжело оценивать.

    – В одном из интервью ты говорил, что мечтаешь попасть в «Барселону»…

    – На самом деле, просто так сказал. «Барселона», «Реал», «Бавария» – любая топовая команда.

    – Звучит как что-то фантастическое, однако пример Сафонова в «ПСЖ» показывает, что всe реально?

    – Я не знаю, как складывалось у Моти. Просто не представляю, как происходят такие трансферы, но нет ничего невозможного.

    Сейчас на радарах нет ничего – ни одного конкретного предложения из Европы я не получал.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    рылы
    1731670914
    у вас с селиховым отличное резюме для трансфера в барселону. один составлял его в ливерпуле, второй в питере. получилось одинаково. деян ловрен свидетель обоих случаев, т.к. был на поле и сам видел, как они старались. гы-гы!
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    Литейный 4 (returned)
    1731673051
    Кому в Европе нужна эта дырища? Максимум его удел это середняк спрамтак! Гыгыгы
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    zigbert
    1731673423
    Опыта конечно Александр набрался,стал играть более уверенно.Но для топ клуба ещё не созрел.
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