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    • Месси указывал пальцем в лицо бразильского судьи в матче с Парагваем

    Месси указывал пальцем в лицо бразильского судьи в матче с Парагваем

    Сборная Аргентины осталась недовольна решениями арбитров в гостевом отборочном матче ЧМ-2026 с Парагваем (1:2). Основной причиной этого стало неудаление защитника соперника Омара Альдрете в конце первого тайма.

    Игрок дважды грубо сыграл против нападающего аргентинцев Лионеля Месси – на 33-й минуте он получил за нарушение желтую карточку, а столкновение на 37-й минуте привело лишь к фиксации фола со стороны бразильского судьи Андерсона Даронко.

    Аргентинская сборная требовала показать Альдрете вторую желтую карточку, но арбитр этого не сделал. Защитник в итоге забил в начале второго тайма – его гол стал победным.

    Месси активно выразил негодование на поле. Капитан аргентинской сборной высказывал претензии арбитру, указывая ему в лицо пальцем. Даронко призвал его и других игроков успокоиться.

    Как сообщает Clarín, против решения судьи по итогам тайма протестовал тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони при поддержке Вальтера Самуэля. Главный тренер аргентинцев произнес: «Нахал».

    • Счет в матче открыл аргентинский форвард Лаутаро Мартинес на 11-й минуте. Парагвай ответил голами Антонио Санабрии на 19-й и Альдрете на 47-й.
    • Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 22 очками после 11 матчей. Парагвай идет 6-м с 16 баллами.
    • Напрямую на ЧМ-2026 выйдет шесть команд, седьмая попадет в стыковые матчи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Globo

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    Комментарии (1)
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    Anton01011969
    1731673520
    Не только в России есть кроты!!!
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