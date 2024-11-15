Батраков сказал, «разрывает» ли он РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не согласился с мнением о том, что он своей игрой «разрывает» РПЛ.

«Насчет «разрываю» лигу не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров по команде. Они всегда рядом со мной – подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается», – сказал Батраков.

19-летний Батраков провел в этом сезоне 14 матчей в РПЛ, забил 10 голов, оотдал 6 передач.

Он дебютировал за основной состав «Локомотива» в марте.

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