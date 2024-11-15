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    Батраков сказал, «разрывает» ли он РПЛ

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не согласился с мнением о том, что он своей игрой «разрывает» РПЛ.

    «Насчет «разрываю» лигу не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров по команде. Они всегда рядом со мной – подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается», – сказал Батраков.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне 14 матчей в РПЛ, забил 10 голов, оотдал 6 передач.
    • Он дебютировал за основной состав «Локомотива» в марте.

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    Источник: РИА Новости

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    Комментарии (2)
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    Иван Петров 1986
    1731669540
    Разрываешь, разрываешь, раз о денежках думаешь.
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    Литейный 4 (returned)
    1731673228
    Как бы звезду не словил. Гыгыгы
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