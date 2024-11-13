Система определения офсайда верно определила вне игры у «Барселоны» при голе в ворота «Сосьедада»

Система определения вне игры сработала должным образом на 13-й минуте матча 13-го тура Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» (1:0), когда зафиксировала офсайд при голе форварда гостей Роберта Левандовски, сообщает As.

Рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи VAR установил, что кончик бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

Хотя из кадра, представленного зрителям, можно сделать вывод об ошибочности решения, на самом деле в распоряжении видеоассистента были и другие, по которым и чертилась линия. Источники As сообщают, что у ВАР был «правильный кадр, сделанный в правильное время с идеальной перспективой».

Отмечается, что система определения положения вне игры оценивает положение 29 точек тела, пространства для ошибки почти нет – и в данном случае ее и не произошло. Когда технология не может достоверно различить части тела, она об этом сигнализирует, после чего офсайдная линия чертится вручную. В случае с голом «Барселоны» такого не произошло – нога Левандовского была определена точно, как и нога Агерда.

Каталонцы лидируют в Примере с 33 очками после 13 встреч.

«Реал Сосьедад» идет 8-м с 18 баллами.

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