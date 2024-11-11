Систему VAR заподозрили в некорректной работе после отмены гола Левандовского в матче с «Сосьедадом»

В первом тайме матча 13-го тура Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» (1:0) отменили гол форварда гостей Роберта Левандовского.

VAR установил, что у поляка был офсайд – якобы нога Роберта были ближе к воротам, чем нога последнего защитника Наифа Агера.

Однако графическое изображение эпизода ставит под сомнение «вне игры» у поляка.

После этого эпизода видеопомощников стали обвинять, что они перепутали ноги футболистов. Другие болельщики заявили о поломке системы определения офсайда.

Единственный гол в матче забил Шеральдо Бекер.

Скриншоты: соцсети Бобби Адмири

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