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    • Систему VAR заподозрили в некорректной работе после отмены гола Левандовского в матче с «Сосьедадом»

    Систему VAR заподозрили в некорректной работе после отмены гола Левандовского в матче с «Сосьедадом»

    В первом тайме матча 13-го тура Примеры «Реал Сосьедад»«Барселона» (1:0) отменили гол форварда гостей Роберта Левандовского.

    VAR установил, что у поляка был офсайд – якобы нога Роберта были ближе к воротам, чем нога последнего защитника Наифа Агера.

    Однако графическое изображение эпизода ставит под сомнение «вне игры» у поляка.

    После этого эпизода видеопомощников стали обвинять, что они перепутали ноги футболистов. Другие болельщики заявили о поломке системы определения офсайда.

    • Единственный гол в матче забил Шеральдо Бекер.

    Скриншоты: соцсети Бобби Адмири

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    Источник: «Бомбардир»

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    В Европе благостной угар- купили,Sуки,даже ВАР...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1731308262
    Фактор Флика
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    Давид59
    1731310909
    Если без эмоций, то тут ситуация "на одной линии", что всегда трактовалось в пользу нападения. Судьи явно перемудрили.
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