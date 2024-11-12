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    • «Барселона» потребует объяснений из-за отмены гола в матче с «Сосьедадом»

    «Барселона» потребует объяснений из-за отмены гола в матче с «Сосьедадом»

    «Барселона» хочет получить разъяснения из-за отмены гола Роберт Левандовского в ворота «Реал Сосьедад» на 13-й минуте гостевого матча 13-го тура Примеры.

    Рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи VAR не засчитал взятие ворот из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения положения вне игры установила, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

    «Барселона» хочет точно узнать, что произошло в данном эпизоде, и получить возможность находить решения в подобных ситуациях в дальнейшем.

    Клуб не устроило объяснение относительно того, что в трансляции был выбран неверный кадр, а в комнате VAR стоп-кадр сделали в правильный момент, чтобы зафиксировать офсайд.

    Отмечается, что в «Барселоне» не увидели положения вне игры в голевом моменте по кадру из телетрансляции.

    • Поединок закончился поражением сине-гранатовых со счетом 0:1.
    • Каталонцы лидируют в Примере с 33 очками после 13 встреч.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Relevo

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