«Барселона» потребует объяснений из-за отмены гола в матче с «Сосьедадом»

«Барселона» хочет получить разъяснения из-за отмены гола Роберт Левандовского в ворота «Реал Сосьедад» на 13-й минуте гостевого матча 13-го тура Примеры.

Рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи VAR не засчитал взятие ворот из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения положения вне игры установила, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

«Барселона» хочет точно узнать, что произошло в данном эпизоде, и получить возможность находить решения в подобных ситуациях в дальнейшем.

Клуб не устроило объяснение относительно того, что в трансляции был выбран неверный кадр, а в комнате VAR стоп-кадр сделали в правильный момент, чтобы зафиксировать офсайд.

Отмечается, что в «Барселоне» не увидели положения вне игры в голевом моменте по кадру из телетрансляции.

Поединок закончился поражением сине-гранатовых со счетом 0:1.

Каталонцы лидируют в Примере с 33 очками после 13 встреч.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов