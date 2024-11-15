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    Тарханов назвал лучшего центрального защитника России

    Известный тренер Александр Тарханов высказался об игре защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

    «Дивеев чуть ли не больше всех забил за ЦСКА в этом сезоне. Он хорошо играет головой, выбирает позицию для включения в атаку. Дивеев и до травм играл хорошо, а после них смог восстановиться, соблюдал правильный режим и смог подготовиться. В обороне он тоже хорош, не только в развитии атаки.

    Дивеев – ведущий защитник ЦСКА, он уже опытный, цементирует оборону. Сейчас это вообще лучший центральный защитник России. Наверное, он вообще заменил Игнашевича. Они похожи тем, что оба цементировали оборону, обладают хорошим ударом», – сказал Тарханов.

    • В нынешнем сезоне 25-летний Дивеев провел 20 матчей, забил 6 голов.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля 2019 года после перехода из «Уфы».

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    Источник: Legalbet

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