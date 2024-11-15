Тарханов назвал лучшего центрального защитника России

Известный тренер Александр Тарханов высказался об игре защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Дивеев чуть ли не больше всех забил за ЦСКА в этом сезоне. Он хорошо играет головой, выбирает позицию для включения в атаку. Дивеев и до травм играл хорошо, а после них смог восстановиться, соблюдал правильный режим и смог подготовиться. В обороне он тоже хорош, не только в развитии атаки.

Дивеев – ведущий защитник ЦСКА, он уже опытный, цементирует оборону. Сейчас это вообще лучший центральный защитник России. Наверное, он вообще заменил Игнашевича. Они похожи тем, что оба цементировали оборону, обладают хорошим ударом», – сказал Тарханов.

В нынешнем сезоне 25-летний Дивеев провел 20 матчей, забил 6 голов.

Он выступает за ЦСКА с февраля 2019 года после перехода из «Уфы».

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE