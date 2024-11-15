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    Стало известно, почему Таре хочет работать в «Спартаке»

    Бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассматривает в качестве приоритетной возможную работу в «Спартаке», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

    По мнению Таре, в московском клубе он сможет бороться за чемпионство с командой. У него есть также предложения и от других клубов, но без задач борьбы за трофеи.

    В самом «Спартаке» ещe нет решения по назначению спортивного директора, консультации продолжаются.

    • Предыдущий спортивный директор московского клуба Томаш Амарал оставил свой пост 10 ноября.
    • Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Спартаку» предложили двух иностранцев на пост спортивного директора. Помимо Таре, кандидатом также является Марио Бранко из «Фенербахче».
    • 51-летний Таре завершил игровую карьеру в 2008 году. Большую ее часть он провел в немецких и итальянских клубах, выступал за сборную Албании.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1731670934
    Make Spartak Great Again !!!
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    Литейный 4 (returned)
    1731673164
    Все в курсе, что в Спартак мазутное бабло рекой течёт. Всё футбольные мошенники в очередь к ним встают. Гыгыгы
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