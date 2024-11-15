Стало известно, почему Таре хочет работать в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассматривает в качестве приоритетной возможную работу в «Спартаке», сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По мнению Таре, в московском клубе он сможет бороться за чемпионство с командой. У него есть также предложения и от других клубов, но без задач борьбы за трофеи.
В самом «Спартаке» ещe нет решения по назначению спортивного директора, консультации продолжаются.
- Предыдущий спортивный директор московского клуба Томаш Амарал оставил свой пост 10 ноября.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Спартаку» предложили двух иностранцев на пост спортивного директора. Помимо Таре, кандидатом также является Марио Бранко из «Фенербахче».
- 51-летний Таре завершил игровую карьеру в 2008 году. Большую ее часть он провел в немецких и итальянских клубах, выступал за сборную Албании.
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