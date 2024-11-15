Стало известно, почему Таре хочет работать в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассматривает в качестве приоритетной возможную работу в «Спартаке», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По мнению Таре, в московском клубе он сможет бороться за чемпионство с командой. У него есть также предложения и от других клубов, но без задач борьбы за трофеи.

В самом «Спартаке» ещe нет решения по назначению спортивного директора, консультации продолжаются.

Предыдущий спортивный директор московского клуба Томаш Амарал оставил свой пост 10 ноября.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Спартаку» предложили двух иностранцев на пост спортивного директора. Помимо Таре, кандидатом также является Марио Бранко из «Фенербахче».

51-летний Таре завершил игровую карьеру в 2008 году. Большую ее часть он провел в немецких и итальянских клубах, выступал за сборную Албании.

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