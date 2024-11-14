Серхио Рамос предлагал свои услуги «Реалу» – клуб отказался

Защитник Серхио Рамос хотел вернуться в «Реал» текущей осенью.

Зная о проблемах мадридцев с обороной, 38-летний футболист сам предложил клубу свои услуги.

Он общался напрямую с президентом «Реала» Флорентино Пересом и директором Хосе Анхелем Санчесом. Те ответили отказом.

Рамос способен сыграть как в центре защиты, так и на правом фланге.

Серхио – свободный агент. Его можно внести в заявку, не дожидаясь открытия зимнего ТО.

Рамос был капитаном «Реала», он выступал за клуб с 2005 по 2021 год.

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