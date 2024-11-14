Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Серхио Рамос предлагал свои услуги «Реалу» – клуб отказался

    Серхио Рамос предлагал свои услуги «Реалу» – клуб отказался

    Защитник Серхио Рамос хотел вернуться в «Реал» текущей осенью.

    Зная о проблемах мадридцев с обороной, 38-летний футболист сам предложил клубу свои услуги.

    Он общался напрямую с президентом «Реала» Флорентино Пересом и директором Хосе Анхелем Санчесом. Те ответили отказом.

    • Рамос способен сыграть как в центре защиты, так и на правом фланге.
    • Серхио – свободный агент. Его можно внести в заявку, не дожидаясь открытия зимнего ТО.
    • Рамос был капитаном «Реала», он выступал за клуб с 2005 по 2021 год.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Лучшие игроки «Реала» в 21-м веке по версии Goal 4
    Серхио Рамос получил предложение из Южной Америки 1
    Серхио Рамос сопровождал чемпиона UFC в Абу-Даби
    Источник: El Chiringuito TV

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DeStar
    1731567996
    понятно что реально стар,понятно что есть политика клуба, но что мешает подписать вветерана до конца сезона? всего-то месяцев 6, не поможет что ли?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 