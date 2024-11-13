Тедеско отреагировал на отказ Куртуа возвращаться в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с Тибо Куртуа.
Футболист «Реала» отказался возвращаться в национальную команду, пока ее возглавляет Тедеско.
«Он имеет на это право. Я открыт для возвращения Куртуа в сборную. Но Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен», – сказал Тедеско.
- Вратарь «Реала» поссорился с тренером из-за капитанской повязки.
- Куртуа не поехал на Евро-2024, хотя до турнира успел сыграть в финале ЛЧ и еще нескольких матчах.
- Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
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