Тедеско отреагировал на отказ Куртуа возвращаться в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с Тибо Куртуа.

Футболист «Реала» отказался возвращаться в национальную команду, пока ее возглавляет Тедеско.

«Он имеет на это право. Я открыт для возвращения Куртуа в сборную. Но Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен», – сказал Тедеско.

Вратарь «Реала» поссорился с тренером из-за капитанской повязки.

Куртуа не поехал на Евро-2024, хотя до турнира успел сыграть в финале ЛЧ и еще нескольких матчах.

Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».

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