Куртуа поставил условие для возвращения в сборную Бельгии

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не собирается выступать за сборную Бельгии.
Вернуться в национальную команду его убеждал генеральный директор Бельгийской футбольной ассоциации Питер Виллемс.
Куртуа отказался и дал понять, что его возвращение будет возможно только после ухода из сборной Доменико Тедеско.
- Вратарь «Реала» поссорился с тренером из-за капитанской повязки.
- Куртуа не поехал на Евро-2024, хотя до турнира успел сыграть в финале ЛЧ и еще нескольких матчах.
- Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
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