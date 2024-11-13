Куртуа поставил условие для возвращения в сборную Бельгии

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не собирается выступать за сборную Бельгии.

Вернуться в национальную команду его убеждал генеральный директор Бельгийской футбольной ассоциации Питер Виллемс.

Куртуа отказался и дал понять, что его возвращение будет возможно только после ухода из сборной Доменико Тедеско.

Вратарь «Реала» поссорился с тренером из-за капитанской повязки.

Куртуа не поехал на Евро-2024, хотя до турнира успел сыграть в финале ЛЧ и еще нескольких матчах.

Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».

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