Титов ответил Бонгонда, сказавшему, что он не знает экс-капитана «Спартака»

Егор Титов отреагировал на слова вингера «Спартака» Тео Бонгонда.

Конголезец ранее сказал, что не знает Титова.

Егор критиковал игру Бонгонда.

Денис Глушаков считает, что легионер должен знать, кто такой Титов.

– Бонгонда перевели критику в его адрес от вас, но Тео заявил, что не знает, кто такой Титов. Как вы отреагировали?

– Я имею право критиковать. Потому что Бонгонда сегодня есть, а завтра его не будет. То, что я вижу, то и говорю.

– Что вы видите?

– Что Бонгонда футболист среднего уровня. Очень среднего.

Приехал в «Спартак». Но ты хотя бы зайди в музей, узнай историю. А потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, кто такой Титов. Но у меня нет обиды. И потом не все иностранцы такие.

– Кого можно привести в пример?

– Я бы хотел, чтобы у нас играли такие иностранцы, как Боккетти, чтобы учили русский язык. Да, у Сальвы русская жена, это огромный плюс.

Но когда едешь в великий клуб «Спартак», думай головой. А вот это [деньги] они любят все. Это правда.

– Как сделать, чтобы к игрокам «Спартака», которые прославляли клуб, относились с уважением нынешние футболисты? Потому что в словах «я не знаю кто это» сквозит надменность.

– Вопрос уже не ко мне, а к людям, которые работают в «Спартаке». Чтобы приводили, показывали, и футболисты знали историю.

Нас, возможно, и не надо знать, а историю «Спартака» – обязательно.

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