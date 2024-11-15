Титов ответил Бонгонда, сказавшему, что он не знает экс-капитана «Спартака»

Егор Титов отреагировал на слова вингера «Спартака» Тео Бонгонда.
- Конголезец ранее сказал, что не знает Титова.
- Егор критиковал игру Бонгонда.
- Денис Глушаков считает, что легионер должен знать, кто такой Титов.
– Бонгонда перевели критику в его адрес от вас, но Тео заявил, что не знает, кто такой Титов. Как вы отреагировали?
– Я имею право критиковать. Потому что Бонгонда сегодня есть, а завтра его не будет. То, что я вижу, то и говорю.
– Что вы видите?
– Что Бонгонда футболист среднего уровня. Очень среднего.
Приехал в «Спартак». Но ты хотя бы зайди в музей, узнай историю. А потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, кто такой Титов. Но у меня нет обиды. И потом не все иностранцы такие.
– Кого можно привести в пример?
– Я бы хотел, чтобы у нас играли такие иностранцы, как Боккетти, чтобы учили русский язык. Да, у Сальвы русская жена, это огромный плюс.
Но когда едешь в великий клуб «Спартак», думай головой. А вот это [деньги] они любят все. Это правда.
– Как сделать, чтобы к игрокам «Спартака», которые прославляли клуб, относились с уважением нынешние футболисты? Потому что в словах «я не знаю кто это» сквозит надменность.
– Вопрос уже не ко мне, а к людям, которые работают в «Спартаке». Чтобы приводили, показывали, и футболисты знали историю.
Нас, возможно, и не надо знать, а историю «Спартака» – обязательно.
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