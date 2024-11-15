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    • Титов ответил Бонгонда, сказавшему, что он не знает экс-капитана «Спартака»

    Титов ответил Бонгонда, сказавшему, что он не знает экс-капитана «Спартака»

    Егор Титов отреагировал на слова вингера «Спартака» Тео Бонгонда.

    – Бонгонда перевели критику в его адрес от вас, но Тео заявил, что не знает, кто такой Титов. Как вы отреагировали?

    – Я имею право критиковать. Потому что Бонгонда сегодня есть, а завтра его не будет. То, что я вижу, то и говорю.

    – Что вы видите?

    – Что Бонгонда футболист среднего уровня. Очень среднего.

    Приехал в «Спартак». Но ты хотя бы зайди в музей, узнай историю. А потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, кто такой Титов. Но у меня нет обиды. И потом не все иностранцы такие.

    – Кого можно привести в пример?

    – Я бы хотел, чтобы у нас играли такие иностранцы, как Боккетти, чтобы учили русский язык. Да, у Сальвы русская жена, это огромный плюс.

    Но когда едешь в великий клуб «Спартак», думай головой. А вот это [деньги] они любят все. Это правда.

    – Как сделать, чтобы к игрокам «Спартака», которые прославляли клуб, относились с уважением нынешние футболисты? Потому что в словах «я не знаю кто это» сквозит надменность.

    – Вопрос уже не ко мне, а к людям, которые работают в «Спартаке». Чтобы приводили, показывали, и футболисты знали историю.

    Нас, возможно, и не надо знать, а историю «Спартака» – обязательно.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (11)
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    Spartak_forv@
    1731674933
    Обиделс
    Ответить
    NewLife
    1731677562
    "Я бы хотел, чтобы у нас играли такие иностранцы, как Боккетти, чтобы учили русский язык." А я хотел бы, чтобы всякие титовы/алени заткнулись. Легионеры, за которых заплатили много денег, должны отрабатывать эти инвестиции, а не ходить по музеям и учить язык.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1731680923
    Боккетти был средним футболистом и то что учил русский язык и жена русская - это для Спартака ничего не значит.Главное, чтобы уровень исполительского мастерства, как футболиста был высоким.
    Ответить
    ...уефан
    1731681832
    ...да, ну вас, в самом деле, с вашими писарчуковскими штучками(. Стравливают футбольных людей, козлы вонючие и на них же пытаются ещё и авторитет в профессии заработать(. Чмошники, п*здить вас надо за такие провокации...
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    Тинез Розоп
    1731682112
    ладно бы Тео про Титова или Тихонова спросили. но про дрочера? и правильно, Тео не должен его знать....
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    andrei-sarap-yandex
    1731682282
    СРАЗУ в приезде в СПАРТАК выдать инностраым игрокам русские девушки....и сразу женить их
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    DeStar
    1731682696
    ну такое. При всем уважении к спартаку, их великие игроки( ну почти все и тоже касается иных клубов) известны лишь в РФ, и редко кто за пределами, хотя бы из тех кто сейчас еще жив здоров. ЗАчем легионеру знать их, ума не приложу.
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    zigbert
    1731685120
    Большой беды нет если Бонгонда не знает всех звёзд Спартака. Гораздо важней будет его игра. А вот знает ли Титов лучших игроков команды довоенного времени?
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    шахта Заполярная
    1731685988
    А должен?
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