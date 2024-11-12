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    • Бонгонда ответил на критику Титова: «Я не знаю кто это, важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны»

    Бонгонда ответил на критику Титова: «Я не знаю кто это, важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны»

    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался о критике в свой адрес со стороны экс-капитана красно-белых Егора Титова.

    «Меня критиковал Титов? Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны», – сказал Бонгонда.

    • Титов выступал в основном составе «Спартака» в 1992–2008 годах.
    • Бонгонда провел в этом сезоне 18 матчей за клуб, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • Ранее Титов заявил, что ему грустно смотреть на игру 28-летнего футболиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.11.2024 14:16
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    Комментарии (17)
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    ...уефан
    1731411151
    ...Тео далёк от РПЛэшных интриг и отвечает без всяких понтов...
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    mahan
    1731411714
    Если ты не знаешь, кто такой Титов, тогда сразу иди вон из команды. За 2 года, уже должен был это знать.
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    acor94
    1731413365
    Никому он ничего не должен, я тоже не знаю состав Зенита 90ых, потому что начал смотреть футбол в 2005 году, после этой даты, пожалуйста, знаю всех, а то что было до меня не сильно интересно.
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    R_a_i_n
    1731420726
    Вообще-то главное что-бы болельщики были довольны. А то, что он не знает легенду клуба...так иностранцы едут сюда исключительно за деньгами.
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    Spartak_forv@
    1731421712
    Каждый день просто уничтожает))
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    subbotaspartak
    1731424673
    такие трудные русские фамилии
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    Клубничный
    1731430993
    Позор спартаку!!!
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