Бонгонда ответил на критику Титова: «Я не знаю кто это, важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался о критике в свой адрес со стороны экс-капитана красно-белых Егора Титова.

«Меня критиковал Титов? Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны», – сказал Бонгонда.

Титов выступал в основном составе «Спартака» в 1992–2008 годах.

Бонгонда провел в этом сезоне 18 матчей за клуб, забил 4 гола, отдал 2 передачи.

Ранее Титов заявил, что ему грустно смотреть на игру 28-летнего футболиста.

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