Реакция Глушакова на новость, что Бонгонда не знает Титова

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на тот факт, что Тео Бонгонда не знает о Егоре Титове.

Форвард московской команды ранее высказался о критике Титова: «Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это».

«Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов УЕФА, как он играл в составе «Спартака». Конечно, иностранцам сложно знать российских футболистов-легенд. Но каких-то должны знать», – сказал Глушаков.

Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год.

Он шесть раз выигрывал чемпионат России.

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