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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Бруней
Россия - Бруней: обзор матча 15 ноября 2024
Россия
15.11.2024, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
11 : 0
Завершен
Бруней
1'
И. Обляков
7'
Н. Ихван Отман (АГ)
10'
Е. Морозов
28'
И. Обляков
48'
Л. Садулаев
57'
Н. Кривцов
62'
Т. Мусаев
67'
А. Мостовой
73'
В. Аминуддин (АГ)
79'
А. Батраков
88'
А. Адамов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Бруней
ГОЛ! 11:0!
А. Адамов
Пас отдал
Д. Круговой
88'
83'
Замена
А. Аспар
️️️️
Х. Язид Саид
83'
Замена
А. Касыфул
️️️️
А. Салех
ГОЛ! 10:0!
А. Батраков
79'
Замена
А. Батраков
️️️️
Д. Пруцев
77'
ГОЛ в свои ворота! 9:0!
В. Аминуддин
73'
70'
Замена
А. Рашими
️️️️
С. Сафиуддин Шарифф
70'
Замена
В. Аминуддин
️️️️
А. Али Рахман
ГОЛ! 8:0!
А. Мостовой
Пас отдал
Д. Пруцев
67'
63'
Замена
А. Даниал
️️️️
Ш. Эффенди
ГОЛ! 7:0!
Т. Мусаев
Пас отдал
А. Черников
62'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Н. Кривцов
60'
Замена
А. Адамов
️️️️
Е. Морозов
60'
59'
Желтая карточка
С. Сафиуддин Шарифф
ГОЛ! 6:0!
Н. Кривцов
Пас отдал
Л. Садулаев
57'
ГОЛ! 5:0!
Л. Садулаев
Пас отдал
Д. Круговой
48'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
И. Обляков
46'
Замена
С. Агкацев
️️️️
И. Лантратов
46'
ГОЛ! 4:0!
И. Обляков
28'
ГОЛ! 3:0!
Е. Морозов
10'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Ихван Отман
7'
ГОЛ! 1:0!
И. Обляков
Пас отдал
Н. Кривцов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Илья Лантратов
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
20
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
27
Иван Обляков
АП
28
Никита Кривцов
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Бруней
3
Абдул Му'из Сиса
ЛЗ
23
Юра Индера Путера
ЦЗ
5
Нур Ихван Отман
ЦЗ
2
Сяфик Сафиуддин Шарифф
ПЗ
17
Шафи Эффенди
ЛВ
20
Джефри Сяфик
ЛВ
6
Азван Салех
ОП
7
Азван Али Рахман
ЦП
19
Абдул Рамли
ЦП
15
Фатуррахман Эмбран
ЦП
10
Хакеме Язид Саид
ЦФ
Главный тренер
Винисиус Эутропио
Россия
12
Станислав Агкацев
ВР
1
Александр Максименко
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
22
Илья Самошников
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
19
Артем Карпукас
ОП
10
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
17
Лечи Садулаев
ЦП
8
Алексей Батраков
АП
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
Бруней
19
Ариз Даниал
ЛВ
13
Насы'рул Вафий
ЛВ
17
Асри Аспар
ЛВ
18
Амин Сиса
ЛВ
8
Бахарин Хамидон
ЛВ
7
Алинур Рашими
ЛВ
4
Аниф Фархан Азман
ЛВ
14
Азик Касыфул
ЛВ
13
Хазван Хамза
ЛВ
6
Вафи Аминуддин
ЛВ
4-1-1-3-1
1
Лантратов
23
Круговой
20
Морозов
5
Пальцев
4
Караваев
53
Черников
25
Пруцев
10
Мостовой
28
Кривцов
27
Обляков
21
Чалов
4-1-3-2-1
2
Шарифф
23
Путера
5
Отман
3
Сиса
6
Салех
7
Али Рахман
19
Рамли
15
Эмбран
17
Эффенди
20
Сяфик
10
Саид
1
Лантратов
12
Агкацев
12
Агкацев
1
Лантратов
20
Морозов
21
Адамов
21
Адамов
20
Морозов
28
Кривцов
19
Карпукас
19
Карпукас
28
Кривцов
27
Обляков
17
Садулаев
17
Садулаев
27
Обляков
25
Пруцев
8
Батраков
8
Батраков
25
Пруцев
20
Морозов
9
Мусаев
9
Мусаев
20
Морозов
17
Эффенди
19
Даниал
19
Даниал
17
Эффенди
10
Саид
17
Аспар
17
Аспар
10
Саид
2
Шарифф
7
Рашими
7
Рашими
2
Шарифф
6
Салех
14
Касыфул
14
Касыфул
6
Салех
7
Али Рахман
6
Аминуддин
6
Аминуддин
7
Али Рахман
Остались в запасе
Россия
Бруней
1
Александр Максименко
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
22
Илья Самошников
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
10
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
13
Насы'рул Вафий
ЛВ
18
Амин Сиса
ЛВ
8
Бахарин Хамидон
ЛВ
4
Аниф Фархан Азман
ЛВ
13
Хазван Хамза
ЛВ
Главный тренер
Винисиус Эутропио
Остались в запасе
1
Александр Максименко
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
22
Илья Самошников
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
10
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
Остались в запасе
13
Насы'рул Вафий
ЛВ
18
Амин Сиса
ЛВ
8
Бахарин Хамидон
ЛВ
4
Аниф Фархан Азман
ЛВ
13
Хазван Хамза
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Винисиус Эутропио
Статистика матча Россия - Бруней
1
Всего ударов по воротам
40
2
Удары в створ
17
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
9
Офсайды
4
1
Количество передач
488
170
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
59
Удары мимо ворот
15
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
31
0
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Бруней
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Бутан
2 : 1
31.03.2026
Бруней
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бруней
0 : 3
18.11.2025
Ливан
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Йемен
9 : 0
14.10.2025
Бруней
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Бруней
0 : 2
09.10.2025
Йемен
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Бруней
2 : 1
10.06.2025
Бутан
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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