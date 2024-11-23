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    • Мостовой рассказал, из-за чего переживал в матче Россия – Бруней

    Мостовой рассказал, из-за чего переживал в матче Россия – Бруней

    Вингер «Зенита» Андрей Мостовой признался, что его взволновал один из моментов в товарищеской встрече между сборными России и Брунея (11:0).

    – Жалко было ваших вратарей Илью Лантратова и Станислава Агкацева, которые почти не вступали в игру в матче с Брунеем?

    – Жалко больше было брунейского вратаря. Наших что жалеть? Они без работы были (улыбается).

    – Разве что у Агкацева был эпизод, когда игрок Брунея ему пробил за шиворот с центра поля, и Станислав не без труда отбил мяч на угловой.

    – Да, очень запереживал я в этот момент. Но вообще, очень смешно было в тот момент, когда вижу, что мяч летит в ворота через голову Стаса. Я подумал: «Блин, если сейчас залетит, весело будет».

    – Это было бы позором, забей Бруней хоть один гол, причем таким образом?

    – Ну не позор, но конфуз точно. Я посмеялся бы, конечно (улыбается).

    Хотя Стаса было бы жалко. Все-таки его первая игра за сборную. Но история комичная была бы.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Известия»

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