Мостовой – о «Спартаке»: «На все пойду, на все должности – заработал бы и поехал отдыхать»

Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве в «Спартаке».

Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Они набрали 28 очков в 15 турах.

Отставание от лидера – 9 баллов.

– Вы говорите, что тренером «Спартака» пошли бы. А спортивным директором?

– Тоже. Я сейчас в такой ситуации, что ко всему готов, тем более в «Спартаке». На всe пойду, на все должности.

Конечно, я бы определенные изменения в состав внес, но, как я и говорил в том сезоне, что текущий состав «Спартака» должен быть в тройке. «Спартак», я думаю, что за тройку будет бороться обязательно.

Что касается работы Амарала… Да его в лицо никто не видел. Был кто-то и был, как и разница? Они меняются как перчатки, в «Спартаке» за 20 лет поменялось 50 человек, наверное, или больше.

Я бы тоже поработал, буквально чуть-чуть. Поработал, заработал и… поехал отдыхать.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов