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    • Мостовой – о «Спартаке»: «На все пойду, на все должности – заработал бы и поехал отдыхать»

    Мостовой – о «Спартаке»: «На все пойду, на все должности – заработал бы и поехал отдыхать»

    Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве в «Спартаке».

    • Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Они набрали 28 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидера – 9 баллов.

    – Вы говорите, что тренером «Спартака» пошли бы. А спортивным директором?

    – Тоже. Я сейчас в такой ситуации, что ко всему готов, тем более в «Спартаке». На всe пойду, на все должности.

    Конечно, я бы определенные изменения в состав внес, но, как я и говорил в том сезоне, что текущий состав «Спартака» должен быть в тройке. «Спартак», я думаю, что за тройку будет бороться обязательно.

    Что касается работы Амарала… Да его в лицо никто не видел. Был кто-то и был, как и разница? Они меняются как перчатки, в «Спартаке» за 20 лет поменялось 50 человек, наверное, или больше.

    Я бы тоже поработал, буквально чуть-чуть. Поработал, заработал и… поехал отдыхать.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Все про спорт»

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