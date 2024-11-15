Семин оценил перспективы Хвичи в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Ему подойдет любой чемпионат. Потому что его мастерство позволяет ему в любой команде играть на самом высоком уровне. Отличие испанского чемпионата от итальянского в том, что он более атакующий и комбинационный. Там больше техничных игроков.

Испанцы сейчас законодатели мод в Европе, на мой взгляд. Они выиграли Евро, у них юношеские команды всегда борются за золото в европейских турнирах. Развитие футбола там самое сильное и прогрессивное.

Что касается уровня конкуренции, то там есть, например, Ольмо или Ямаль. Хвиче ничего не может помешать освоиться там, потому что каждый раз, когда сильный игрок приходит и за него платят большие деньги, ему всегда дается большой шанс для того, чтобы стартовать.

У таких игроков большое преимущество, а он уже – топ-игрок», – сказал Семин.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 14 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Он выступал под руководством Семина в «Локомотиве» в 2019 году, также играл за «Рубин».

Контракт 23-летнего футболиста с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов