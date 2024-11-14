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    • Мостовой объяснил, почему не полетел стажироваться в Испанию: «Я могу приехать куда захочу»

    Мостовой объяснил, почему не полетел стажироваться в Испанию: «Я могу приехать куда захочу»

    Александр Мостовой не планирует проходить тренерскую стажировку за пределами России.

    – Будете ли стажироваться где-нибудь после «Динамо»? В «Алавесе»?

    – Да, мне из Испании многие звонили. Родная «Сельта» тоже предлагала. Многие предлагали. Но в связи с тем, что не можем мы часто находиться за границей, летать, я эти варианты исключил.

    А так, мне постоянно говорят, что я могу приехать куда захочу. Тем более фамилия Мостовой в Испании общеизвестна.

    Мы посмотрим еще, времени много, сейчас пауза начнется. Мне интересно походить где-нибудь еще, посмотреть. Так что где-нибудь еще я точно похожу.

    • Стажировка Мостового в «Динамо» продлилась с 6 по 9 ноября.
    • Ранее ему отказал «Спартак».
    • С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    14.11.2024 21:58
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1731618914
    Блаблабла. Мысли в голове у Мостового путаются, какой из него тренер...(((
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