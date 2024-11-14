Мостовой объяснил, почему не полетел стажироваться в Испанию: «Я могу приехать куда захочу»

Александр Мостовой не планирует проходить тренерскую стажировку за пределами России.

– Будете ли стажироваться где-нибудь после «Динамо»? В «Алавесе»?

– Да, мне из Испании многие звонили. Родная «Сельта» тоже предлагала. Многие предлагали. Но в связи с тем, что не можем мы часто находиться за границей, летать, я эти варианты исключил.

А так, мне постоянно говорят, что я могу приехать куда захочу. Тем более фамилия Мостовой в Испании общеизвестна.

Мы посмотрим еще, времени много, сейчас пауза начнется. Мне интересно походить где-нибудь еще, посмотреть. Так что где-нибудь еще я точно похожу.

Стажировка Мостового в «Динамо» продлилась с 6 по 9 ноября.

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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