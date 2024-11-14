Президент «Реала» Перес: «Это не тот Мбаппе, которого я подписывал»

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен игрой Килиана Мбаппе.
Он обсуждал это с главным тренером команды Карло Анчелотти.
«Это не тот Мбаппе, которого я подписывал», – сказал Перес итальянцу в одном из последних разговоров.
Президент клуба ждет, что француз превратится в лидера и станет для «Реала» новым Криштиану Роналду.
- Мбаппе перешел в «Реал» летом из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
- Форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
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