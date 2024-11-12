Самый талантливый игрок Хорватии отказал «Реалу»

«Реал» не смог договориться с полузащитником загребского «Динамо» Мартином Батуриной.

21-летний футболист отказал мадридскому клубу, который хотел купить его по окончании сезона и отдать в аренду на два года.

Игрок, которого называют самым талантливым в Хорватии, отклонил предложение, поскольку хочет закрепиться в основе топ-клуба уже следующим летом.

Помимо «Реала», на Батурину претендуют «Барселона», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Сам хавбек считает Бундеслигу идеальным вариантом продолжения карьеры. Потенциальному покупателю придется заплатить за него 20-25 миллионов евро.

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