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    Самый талантливый игрок Хорватии отказал «Реалу»

    «Реал» не смог договориться с полузащитником загребского «Динамо» Мартином Батуриной.

    21-летний футболист отказал мадридскому клубу, который хотел купить его по окончании сезона и отдать в аренду на два года.

    Игрок, которого называют самым талантливым в Хорватии, отклонил предложение, поскольку хочет закрепиться в основе топ-клуба уже следующим летом.

    Помимо «Реала», на Батурину претендуют «Барселона», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

    Сам хавбек считает Бундеслигу идеальным вариантом продолжения карьеры. Потенциальному покупателю придется заплатить за него 20-25 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: твиттер журналиста Патрика Бергера

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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1731385008
    Чё-то мэр Лужков сразу вспомнился. ))
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    Спартач80
    1731393340
    Полюбасу с детства за Зенит =)))
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