Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Бруней РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Тарханов раскрыл размер своей пенсии

    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Тарханов рассказал о пенсионных выплатах.

    - У Вячеслава Колоскова пенсия – 50 тысяч рублей. А у вас?

    По-моему, 30 тысяч. Я не каждый месяц проверяю – просто знаю, что какая-то сумма капает на счет. Накоплений, слава богу, хватает – можно не думать о пенсионных крохах. К тому же постоянно при деле.

    Последние полтора года провел в «Сочи». Был советником президента по развитию молодежного футбола, курировал академию.

    Но там уже своя система, ее трудно сломать. Игровые принципы, которые пытался заложить, кое-кто из тренеров не воспринимал. И в мае 2024-го я написал заявление об уходе.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Тарханов назвал лучшего центрального защитника России 1
    Тарханов назвал главное разочарование первого круга РПЛ 4
    Тарханов предложил дать Дзюбе шанс в сборной России 13
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    рылы
    1731674014
    меня вот возмутило, когда бышовец высказался. и я не про его 25 тыщ пенсии - а про то, что олимпийским чемпионам выплачивают до конца жизни хорошие деньги, а тренерам ничего. но ведь под его руководством они завоевали золотые медали. короче, несправедливость по отношению к бышовцу и всем другим тренерам.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731675001
    Многим пенсионерам и такие крохи не платят
    Ответить
    VGreen
    1731675968
    Норм. То, что успели - уже заработали, купили. На еду и ЖКХ хватит
    Ответить
    zigbert
    1731684306
    А ведь кому то в радость и такая пенсия. Чего уж там говорить если пенсия у некоторых ниже МРОТа.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 