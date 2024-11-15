Мбаппе хочет сосредоточиться на игре за «Реал» вместо сборной Франции

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе во время сентябрьского сбора национальной команды Франции, на который он изначально не хотел приезжать, открыто говорил партнерам по сборной о желании отдать приоритет клубу в ближайшие месяцы.

Данное решение было принято для того, чтобы обеспечить пиковую физическую форму, поскольку француз надеется завоевать коллективные и индивидуальные титулы. В частности, речь шла о «Золотом мяче».

Мбаппе не был вызван в сборную Франции в ноябре по решению главного тренера Дидье Дешама.

В октябре футболист не приехал в национальную команду, сославшись на травму.

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