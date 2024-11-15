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    • Мбаппе хочет сосредоточиться на игре за «Реал» вместо сборной Франции

    Мбаппе хочет сосредоточиться на игре за «Реал» вместо сборной Франции

    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе во время сентябрьского сбора национальной команды Франции, на который он изначально не хотел приезжать, открыто говорил партнерам по сборной о желании отдать приоритет клубу в ближайшие месяцы.

    Данное решение было принято для того, чтобы обеспечить пиковую физическую форму, поскольку француз надеется завоевать коллективные и индивидуальные титулы. В частности, речь шла о «Золотом мяче».

    • Мбаппе не был вызван в сборную Франции в ноябре по решению главного тренера Дидье Дешама.
    • В октябре футболист не приехал в национальную команду, сославшись на травму.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Get Football

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    Сегодня, 12:16
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1731665994
    Мбаппе бы в первую сотню претендентов на Золотой мяч попасть, и то будет большой удачей.
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    Тинез Розоп
    1731666034
    ещё один Глушенков...
    Ответить
    САНЁК17
    1731668249
    Молодец, обладатели зм играли а в национальный сборной и в клубе!
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