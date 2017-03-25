Преступники шантажируют Клюйверта из-за долгов по ставкам

По информации volkskrant.nl, бывший нападающий «Аякса», «Милана», «Барселоны» и сборной Голландии, а ныне спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт подвергся шантажу по причине долгов на ставках.

В 2011-2012 годах 40-летний футболист делал крупные ставки в букмекерских конторах, вследствие чего задолжал одному из преступных синдикатов более миллиона евро. И теперь в течение нескольких лет Клюйверт регулярно шантажируется криминальной группировкой из-за своих долгов.

При этом отмечается, что голландец вернул некую часть долга. Его адвокат Герард Спонг заявил о непричастности футболиста «к криминальным делам с манипуляцией результатами матчей», подчеркнув, что тот является всего лишь жертвой.