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    Football Espana: Вальдес покинет пост тренера «Барселоны» U19 из-за конфликта с Клюйвертом

    Главный тренер состава «Барселоны» до 19 лет Виктор Вальдес вскоре покинет пост. По сведениям Football Espana, у бывшего вратаря основного состава случился конфликт с Патриком Клюйвертом, который является главой молодежного департамента клуба.

    Вальдес уже предупредил футболистов об уходе. Испанец в августе приезжал с командой в Россию на матч с молодежкой «Зенита».

    • Вальдес – воспитанник каталонцев, выступал за основную команду с 2002-го по 2014 год.
    • В составе «Барселоны» вратарь провел 536 матчей (239 – на ноль) и пропустил 441 гол. Стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.
    • Клюйверт в прошлом также выступал за каталонцев.

    Источник: Football Espana

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    04.10.2019 23:58
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