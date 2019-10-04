Football Espana: Вальдес покинет пост тренера «Барселоны» U19 из-за конфликта с Клюйвертом

Главный тренер состава «Барселоны» до 19 лет Виктор Вальдес вскоре покинет пост. По сведениям Football Espana, у бывшего вратаря основного состава случился конфликт с Патриком Клюйвертом, который является главой молодежного департамента клуба.

Вальдес уже предупредил футболистов об уходе. Испанец в августе приезжал с командой в Россию на матч с молодежкой «Зенита».