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    Промес стал вторым голландским игроком в истории «Аякса», забившим минимум 4 гола в одном сезоне ЛЧ

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» в гостях обыграл «Лилль» со счетом 2:0.

    Второй мяч в этом поединке забил вингер Квинси Промес. Для него это четвертый гол в текущем розыгрыше турнира.

    Как сообщает Gracenote Live, бывший полузащитник «Спартака» стал вторым голландским игроком в истории «Аякса», отличившимся минимум четыре раза в одном сезоне Лиги чемпионов.

    Ранее подобное удавалось только Патрику Клюйверту, который в сезоне-1995/96 поразил ворота соперников «Аякса» в ЛЧ пять раз.

    Источник: Gracenote Live

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