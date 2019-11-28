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  • Промес стал вторым голландским игроком в истории «Аякса», забившим минимум 4 гола в одном сезоне ЛЧ

Промес стал вторым голландским игроком в истории «Аякса», забившим минимум 4 гола в одном сезоне ЛЧ

28 ноября 2019, 06:58
2

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» в гостях обыграл «Лилль» со счетом 2:0.

Второй мяч в этом поединке забил вингер Квинси Промес. Для него это четвертый гол в текущем розыгрыше турнира.

Как сообщает Gracenote Live, бывший полузащитник «Спартака» стал вторым голландским игроком в истории «Аякса», отличившимся минимум четыре раза в одном сезоне Лиги чемпионов.

Ранее подобное удавалось только Патрику Клюйверту, который в сезоне-1995/96 поразил ворота соперников «Аякса» в ЛЧ пять раз.

Источник: Gracenote Live
Лига чемпионов Лилль Аякс Промес Квинси Клюйверт Патрик
Комментарии (2)
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Добрый Бобер
1574915048
Ай, молодца!
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Алеха32
1574915869
Это школа Спартака ,его так в перед толкнула)))
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