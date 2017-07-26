Девятилетний сын Клюйверта подписал контракт с Nike

Шейн Клюйверт, сын экс-нападающего «Барселоны» Патрика Клюйверта, заключил пятилетнее соглашение с Nike. Голландец сообщил об этом в своем инстаграме, опубликовав снимок с представителем американского концерна. По неподтвержденным данным, производитель спортивной экипировки готовит рекламную кампанию для детских продуктов.

Старший сын Клюйверта Джастин в январе подписал взрослый контракт с «Аяксом». В минувшем сезоне 18-летний форвард забил 10 голов и отдал 18 результативных передач в 42 матчах всех турниров.

В июне Клюйверт-старший ушел с поста спортивного директора «ПСЖ». В июне «Бомбардир» писал о том, что голландец отказался возглавить тульский «Арсенал».