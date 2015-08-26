Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ

<p><em> Уход Виктора Гончаренко из «Урала» ожидается всеми СМИ. Но "Бомбардир" не исключает неожиданных поворотов и предположил, кого могут еще уволить из тренеров российских клубов.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ЦСКА. Леонид Слуцкий</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 0%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 20%</p> <p>У коуча армейцев самый сложный этап карьеры: напряжение в чемпионате, рубилово в еврокубках, и, что самое главное, – сборная, которая не даст Леониду Викторовичу сентябрьскую недельку отдохнуть с семьей. Все будет и решаться в эти судьбоносные дни. Или Слуцкий дальше продолжает раскачиваться в эфире федеральных каналов, или выдохнет, извинится за непопадание на Евро и продолжит развиваться в ЦСКА. Если все получится, не исключено, что Виталий Мутко не даст Слуцкому доработать и до конца сезона. Но это вряд ли – весной сборная играет только товарищеские матчи.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438262"><strong>Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582245_Boash.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Зенит". Андре Виллаш-Боаш</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 0%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 30%</p> <p>Именно в Петербурге затеяли главную революцию русского футбола этого лета. И свои же пострадали. <a href="https:///news/?id=440290">Виллаш-Боаш устал от лимита</a>, переносов матчей и ужасных полей. Андре договорился с двумя топ-игроками, но собственное же руководство его резко обломало. Артему Дзюбе нет альтернативы, Данни приходится садиться в запас, а главной трансферной целью "Зенита" стал Александр Кокорин. Если клуб опять не выйдет из слабой группы ЛЧ, а Виллаш-Боаш продолжит со своим плачем идти все дальше, Сергей Богданович Семак может начать готовиться к новому назначению. </p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439731"><strong>Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582272_orig__15__0.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Локомотив". Игорь Черевченко</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 2%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 50%</p> <p>Сейчас в Черкизово потихоньку возвращается народ, команда не теряет очков с кем попало и показывает пристойный футбол: нет азарта имени Бышовца, но зато прослеживается уверенная стать Кучука. Черевченко – пока еще не топовый тренер, но выполнивший важную миссию – успокоил команду после кризиса Божовича. Правда, у "Локомотива" главные испытания будут чуть позднее: еврокубки, сложный календарь и сопутствующая экспрессия одной дамы, для которой подписать бумагу с увольнением – обычное дело. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582288_Alen.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Спартак". Дмитрий Аленичев</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 1%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 5%</p> <p>Нынешнее отличие "Спартака" от предыдущих – в нем не истерят. По крайней мере, сейчас. Дмитрий Аленичев меняет стартовый состав, схемы, <a href="https:///news/?id=440135">набирая при этом свои очки</a>. Ничья с "Уфой" и поражение в дерби – рабочие моменты, как принято говорить в таких случаях. Красно-белой лодке дают плыть, пусть иногда водица туда и заплескивается. Если никто наверху не сойдет с катушек, Аленичев точно доработает сезон, который не принесет чемпионство, но еврокубки - наверняка. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582301_Berdiev.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Ростов". Курбан Бердыев </strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 1%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 25%</p> <p>Если бы "Ростов" был стабильным клубом – никаких 25 процентов. Но мы должны помнить, что игрокам постоянно должны зарплаты и премиальные. У клуба периодически возникают проблемы с заявкой футболистов, а Александр Шикунов – постоянный гость новостной рубрики "распилы и откаты". Впрочем, если и сейчас "Ростов" закончит сезон без ошеломляющих финансовых потерь, клуб будет высоко. Дайте Бердыеву поработать! В том смысле, чтобы дали денег на эту работу. Например, бывший президент "Ростова" Иван Саввиди безвозмездно <a href="https:///news/?id=440233">перевел клубу 100 миллионов рублей</a>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582316_Kononov.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Краснодар". Олег Кононов</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 1%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 10%</p> <p>"Краснодар" опять играет с резкими перепадами: бьет "Зенит", но не может закатить мяч в ворота "Мордовии". Впрочем, лигоевропейская группа практически обеспечена, а Сергей Галицкий не похож на психопата, которому нужны позолоченные чашки прямо сейчас. Но у "быков" есть особый путь – показывать красивый футбол. Когда-то краснодарцы скуксились при Муслине, и президент клуба решил пойти на перемены. Если Кононов вдрызг проиграет московским командам, и при этом Смолов и компания будут мало забивать – Сергей Николаевич задумается о смене тренера.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582328_Kobelev.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Динамо". Андрей Кобелев</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 1%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> –20%</p> <p>Москвичи изобрели машину времени и вернули почти десять лет. В команде стареющие русские игроки, а в нападении – звезда, которую хочет "Зенит" (тогда, если не забыли, ей был Кержаков). Но даже такая вынужденная бедность не может гарантировать клубу спокойный сезон. Василий Уткин рассказывал, что на акционерах клуба висят кредиты, а добрая душа Алишер Усманов не хочет опять спускать свои средства в черную дыру под названием "российский футбол". "Динамо" как-то выкарабкивалось раньше, и сейчас есть вера в лучшее. Кобелев уйдет, если дела будут такие, что даже Силкин откажется возглавлять команду.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582343_Gadzh.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Амкар". Гаджи Гаджиев</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 1%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 25%</p> <p>Кавказская уверенность Гаджиева идеально сработала этой весной. Пермяки стали напоминать классическую подвальную команду, которая никого не боится и играет прямолинейно, но эффективно. "Амкар" спасся, отлично начал новый сезон, и все вроде бы хорошо. Однако Гаджиеву не 45, а с клубом все так же дружат долги, которые помешали в конце прошлого года нормально работать Муслину. Да и Евсеев с Карякой в помощниках зря что ли ходят?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582357_Frank.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Крылья Советов". Франк Веркаутерен</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 1%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 10%</p> <p>Бельгиец, став на родине чемпионом, вдруг решился на ФНЛ. И вытащил "Крылья" из ямы, надеясь на дальнейшее развитие, драйвером которого должен стать новый стадион. Неоднозначно начали самарцы чемпионат, но в понедельник грохнули "Кубань", подписали Йоана Молло и чуть приободрились: первые неудачи на старте и оплеухи от грандов позади.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582372_Gonchar.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Урал". Виктор Гончаренко</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 70%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 95%</p> <p>Этот абзац должен был быть совсем другим, но российский футбол умеет удивлять – это мы знаем. Белорусы сообщили, что Гончаренко написал заявление по собственному желанию. Главная версия – тренер не хочет сдавать ближайший матч с "Тереком" (который проиграл "Уралу" в последнем туре прошлого сезона; и на <a href="https:///news/?id=440297">который поставил один из футболистов</a>). Ситуация запутанная, но в официальных заявлениях пока ничего не случилось.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582385_Kolivanov.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Уфа". Игорь Колыванов</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 1%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 25%</p> <p>Уфимцы наконец играют дома, но команда будто еще больше закрепостилась. Последняя игра "Уфы" с "Локомотивом" – худший матч команды Колыванова за два неполных сезона в РФПЛ. Молодой тренер, кризис идей – такое бывает. Далеко не факт, что он перерастет в серьезные проблемы, но его ростки уже видны: <a href="https:///news/?id=440028">между средней защитой и добротным нападением нет баланса</a>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582398_Rakhim.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Терек". Рашид Рахимов</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 5%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 70%</p> <p>В Грозном один и тот же состав на протяжении нескольких сезонов, а Рашид Рахимов почти два года с командой, результаты которой нестабильны. Уже этой весной начали говорить, что Рамзан Кадыров опять задумал поменять тренера, который не удержал "Терек" в еврокубковой зоне. Этот сезон грозненцы начали еще хуже, так и не сумев победить в шести матчах. Если не сегодня, то до зимы Рахимова могут уволить. По крайней мере, отставка Рахимова будет значительно логичнее, чем увольнение Черчесова через Instagram.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582411_Gordeev.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Мордовия". Андрей Гордеев</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 1%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 40%</p> <p>"Мордовия" после недолгой эпохи Семина немного побледнела: состав стал хуже, команду возглавил менее опытный тренер, и задача стоит понятно – не вылететь, хотя саранцы в прошедшем сезоне запрыгнули в середину таблицы. Андрею Гордееву будет сложно. Он пытается брать очки атакой, но пока не очень получается. Если так все и продолжится, весной может прилететь в Саранск опытный спаситель. Например, Александр Тарханов (вдруг в "Урале" все будет хорошо).</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582424_Bilyash.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Рубин". Ринат Билялетдинов</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 5%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 80%</p> <p>Казанцы тухло начали этим летом, и разговоры о физруке Билялетдинове вновь начинаются, как и весной 2014-го. Команда будто растеряла все основные связи, Билялетдинов младший стал получать слишком много времени на поле, а в центре защите регулярные коллапсы. Все это - симптомчики, что главный тренер поймал "синдром второго сезона". Пока не все так катастрофично, но возможное непопадание в группу Лиги Европы и поражения в чемпионате заставят руководство взглянуть. В чью сторону – неизвестно, но в любом случае Билялетдинов потихоньку теряет прошлогодние кредиты доверия.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582436_Khohlov.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Кубань". Дмитрий Хохлов</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 5%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 90%</p> <p>Известно, что Олег Мкртчан занимается армавирским "Торпедо" и перестал быть основным акционером "Кубани". Пока не понятно, кто будет финансировать "казаков", кто будет обещать футболистам, что трудятся они не напрасно. Дмитрия Хохлова в этой ситуации особенно жаль: его первая работа во взрослом футболе, и сразу такие трудности. Многие игроки уже намылились в другие клубы, а реабилитация Аршавина и Павлюченко – задача затруднительная. Зная кубанские нравы, все быстро спихнут на тренера и поставят нового. Может, опять Кучука?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440582450_Semin.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Анжи". Юрий Семин</strong></span></p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен первым</strong> – 5%</p> <p><strong>Вероятность, что будет уволен по ходу сезона</strong> – 70%</p> <p>В "Мордовии" Семин получил крепкую оборону и понятный карт-бланш. В "Анжи" цели какие-то расплывчатые (не вылететь, стать середняком, еврокубки?), да и состав странный: нападение перенасыщено, а в обороне все очень плохо. Игра не клеится, а <a href="https:///news/index?id=439808">тут еще история с самолетом</a>. Возможно, устал уже Юрий Палыч, который пока не понимает, как поставить футбол уж слишком развеселой команде.</p>