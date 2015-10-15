Томас Фибел: «Я первый представитель Гваделупы в России. И мне здесь нравится!»

Защитник "Мордовии" Томас Фибел в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал о своей любви к столичным ресторанам, дал советы Анри и Анелька, а также порадовался тому, что не перешел в московское "Динамо".

Шоу с ЦСКА, Гордеев, Черчесов

− Почему "Мордовия" так слабо начала сезон, что не получается?

– Сейчас довольно напряженная атмосфера в команде. Очень тяжело собраться и начать показывать хорошую игру. Думаю, проблема в том, что у нас не получается командная игра – мы не понимаем друг друга и, соответственно, допускаем много ошибок, которых не должны были допускать в принципе. Нам не хватает внимательности.

− Что произошло с командой в матче с ЦСКА, что она умудрилась пропустить 6 мячей за тайм, выигрывая к перерыву 3:0?

– ЦСКА – сильная команда, с ней надо быть всегда начеку. После того, как мы повели 3:0, мы расслабились и начали совершать непростительные ошибки. Мы отдали инициативу чемпиону. У игроков ЦСКА больше опыта и есть крутые исполнители, как Муса, Думбия. Во втором тайме мы про все это забыли, так как думали, что уже выиграли. Мы рассчитывали на то, что ЦСКА уже сдался. Как бы не так! В итоге мы потеряли мотивацию и стали слабо играть. И пропустили шесть мячей... Но не остается ничего другого, кроме как много работать и стараться не повторять такого больше.

− Андрей Гордеев – молодой тренер. Заметно, что ему не хватает опыта?

– Я не тренер и никогда им не был, поэтому не могу оценивать работу другого тренера. Тем не менее я думаю, что Гордеев делает максимум для своей команды. Он дает игрокам уверенность. К сожалению, игроки не всегда вслушиваются в его слова. То, что сейчас происходит с командой, точно не его вина. Не он выходит на поле. А нам, игрокам, не хватает слаженности и диалога во время игры. Он делает все, что может. Так что не могу ничего сказать про его неопытность или что-то такое. Дело в другом.

− В Россию вас приглашал другой специалист − Станислав Черчесов. Недавно он подписал контракт с польской "Легией". Как думаете, он способен сделать себе карьеру в Европе?

– Я хорошо знаю польский чемпионат. Это сильное первенство, Черчесов там не заскучает. Я знаю, что этот тренер ставит перед собой точные цели и всегда стремится к ним. Это тот самый тренер, который сможет добиться там успеха. В Польше у него все получится.

− Вы играли в чемпионате Польши больше года. Что скажете об этом чемпионате?

– Чемпионат Польши все-таки не настолько сильный, как российский. Но тем не менее там есть сильные клубы, выступающие в еврокубках, талантливые игроки. Есть с кем работать. Разница между РФПЛ и польским чемпионатом, мне кажется, в скорости, в физической подготовке. Хотя та же "Легия" могла бы составить достойную конкуренцию любой команде.

Пермские морозы, поиски булочной

− Свою российскую карьеру вы начали в "Амкаре". Почему ваши отношения с клубом кончились расторжением контракта?

– С "Амкаром" у меня сложились хорошие отношения, но в какой-то момент я понял, что хочу развиваться дальше и мне стало неинтересно в Перми. Был тогда достаточно тяжелый период перед расторжением контракта, но у меня были предложения от того же "Динамо", "Терека", и я решил что-то поменять в своей жизни.

− В Перми вы успели застать российский футбол в морозы. Как ощущения?

– Да, там я прочувствовал все прелести русской зимы. Даже сейчас, например, вся Пермь завалена снегом, а в Саранске – ни снежинки. Мне было тяжеловато справляться с морозами, я к ним не привык. Поэтому старался вообще пореже выходить на улицу и пораньше заканчивать тренировки. Но все равно я хоть и мерзляк, но сумел в какой-то момент приспособиться к нормальной жизни в морозы. В Саранске пока без зимы, и это радует.

− Искусственный газон в современном футболе – это вообще нормально?

– Это не совсем нормально. Есть игроки, которые сильно из-за этого страдают или пострадали, особенно те, кто долгое время играл в Европе. Там почти все газоны на стадионах натуральные. Но ко всему можно привыкнуть, поэтому сейчас я почти не замечаю трудностей с искусственным газоном.

− Лучший стадион России, на котором вы были?

– Мне очень понравился стадион "Рубина" в Казани. И новый стадион "Спартака" очень хорош.

− Какой город понравился больше: Пермь или Саранск?

– Пермь мне больше понравилась. Хотя это, может, из-за того, что я еще не приспособился в Саранске и очень устаю. Но знаю, что город изменился в лучшую сторону за последние несколько лет, так как готовится к ЧМ-2018. А Пермь сама по себе очень красивый город.

− А какие у вас в целом сложились впечатления о России?

– Меня очень удивил менталитет в России. Он уж очень сильной отличается от европейского. Я долго жил в Париже, поэтому был поражен тем, насколько в России все иначе. Много отличий. Да даже, например, обслуживание в ресторане отличается, и еще меня удивило, что очень многие супермаркеты работают круглосуточно. Все работают круглые сутки. Единственное, что расстроило, так это то, что нет булочных. Ну таких отдельных уютных булочных, как в Париже. Со свежим хлебом и всякими сладостями. В общем, все другое.

В России еще есть разница между городами. Например, в Москве и в Санкт-Петербурге менталитет ближе к европейскому – если судить по все тем же ресторанам, и еда и обслуживание в них всегда на высшем уровне. Но, выезжая за пределы этих городов, понимаешь, что не везде так. Своим родным я говорю, что тут нет медведей на улице. И что все ко мне очень хорошо относятся – серьезно, все очень приветливые и дружелюбные. На бытовом уровне у меня в России нет вообще никаких проблем. И я первый представитель Гваделупы здесь, что мне очень нравится!

Сложный русский язык, провал с "Динамо"

− Назовите самых опасных игроков РФПЛ, против которых вам доводилось играть?

– Данни, Муса, мой хороший друг Витсель, Думбия. И Дзюба, мне кажется.

− Чего не хватает российскому футболу для того, чтобы улучшить свой уровень?

– Мне жалко, что к русскому футболу не привлекается столько внимания, как, например, к французскому футболу во Франции. Проблемы в медиа. Мне кажется, что нет специальных программ о футболе, интересных телеканалов, все такого, что сделало бы футбол в России более посещаемым и более привлекательным для зрителей. И жалко, что заграницей почти не освещают российский чемпионат, хотя тут точно есть на что посмотреть. И в России не помешало бы также чаще смотреть другие лиги – французскую, испанскую, английскую. Жалко, что ТВ этого не делает.

− Вы обещали выучить русский. Как успехи?

– Я понимаю по-русски немного. На тренировках все понимаю и могу ответить. В кафе могу сам сделать заказ. Но все равно русский язык очень сложный, я должен нанять учителя и заниматься усердно. Очень хочу хорошо говорить по-русски и снова обещаю, что выучу его. Знание языка – это огромный плюс в чужих чемпионатах.

− Зимой вы не прошли медобследование в "Динамо", а летом команда сменила курс развития и отказалась от легионеров. Считаете, вам повезло?

– Я вообще фаталист. Думаю, что судьба решает, какие шаги мы должны делать, а какие нет. Тогда не получилось и было неприятно, а сейчас я понимаю, что так оно и должно было быть. Так явно лучше для моей карьеры.

− Какие еще варианты, кроме "Мордовии", у вас были в это межсезонье?

– "Динамо", "Терек" и другие команды. Было много вариантов, и я долго думал, как лучше поступить. В итоге, посоветовавшись со всеми, решил играть за "Мордовию". Здесь я чувствую себя уверенно и знаю, для чего работаю и к чему стремлюсь. В других командах я мог чувствовать себя потерянным.

− Как получилось, что вы воспитывались во французских школах, но профессионально начали играть в футбол в Бельгии?

– Во Франции существует огромная конкуренция в футбольных академиях. Ты можешь поступить туда, но не будешь иметь игровой практики. А мне хотелось играть и развиваться, но во Франции почти всегда на твоей позиции было много людей, не менее достойных, чем ты.

− Что интересного в бельгийском чемпионате могут найти зрители из других стран?

– Чемпионат Бельгии надо смотреть. Это очень яркий чемпионат. Посмотрите хоть на сборную Бельгии – великолепные игроки. И многие футболисты из бельгийского чемпионата переходят в великие клубы – "Ливерпуль", "Челси" и другие. Поэтому есть возможность понаблюдать за молодыми талантами еще до того, как они станут звездами европейских первенств.

Каникулы по-французски, Витсель, задержки по зарплате

− У вас очень экзотичная родина − Гваделупа. Что это за место?

– Гваделупа похожа на Ямайку. Вообще это место, куда французы ездят на каникулы. Там красиво, что еще могу сказать.

− Вы раньше выступали за сборную Гваделупы. Почему бросили?

– Многие игроки, выступавшие за Гваделупу, потом или бросили, или ушли играть за команду Франции. Все-таки есть большая разница в уровне. Всем хочется развиваться и играть на мировом уровне. Анри, Анелька и многие другие могли бы продолжить выступать за Гваделупу.

− Ваш близкий друг Аксель Витсель действительно летом так сильно хотел уехать из "Зенита" в "Ювентус"?

– Да, это правда. Я знаю, что он хотел уйти, и я его понимаю. С "Зенитом" он выиграл все, что мог, и ему хотелось выйти на новый уровень. Плюс он примерный семьянин, и его семья также хотела сменить место жительства.

− Другой иностранный игрок − бразильский вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме − собирается принять российское гражданство. Вы бы смогли когда-нибудь сделать тоже самое?

– Почему нет? Мне тут нравится. Поиграть за сборную России – было бы круто.

– Появилась информация о то, что в клубе есть серьезные проблемы с финансами. Сколько вы уже не получаете зарплату?

– 3 месяца. И это начинает пугать. У всех семья, дети, которых надо кормить, и так далее. И все-таки мы все работаем для того, чтобы получать за это вознаграждение. Все работают за зарплату. А когда ты ничего не получаешь в течение 3 месяцев, становится неприятно. Мы не голодаем, но все-таки не должно быть такой ситуации в принципе. Я раньше не сталкивался с таким.