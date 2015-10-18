Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 12-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 12-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Лев Богданов.</em></p> <p><strong><a href="https:///online/81005" target="_blank">ЦСКА – «Урал»</a></strong><a href="https:///online/81005" target="_blank"><strong> - 3:2</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Думаю, что красно-синие минимально обыграют соперника. Хоть клуб и выше «шмелей» по классу, но игроки сборной отмечали выход в финальную часть чемпионата Европы.</p> <p><strong>Лев Богданов.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. «Урал» не проигрывает уже почти два месяца, но армейцы не знают поражений. Перерыв на матчи сборных, тем не менее, должен больше сказаться как раз на москвичах, и простой игра для них вряд ли получится.</p> <p><strong><a href="https:///online/81006" target="_blank">«Амкар» - «Динамо»</a></strong><a href="https:///online/81006" target="_blank"><strong> - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. Продолжаю верить в наставника «Динамо» Андрея Кобелева. У него очень мобильная и легкая команда, которой вполне по силам привезти очки из выездного поединка с пермским «Амкаром». Думаю, что один из мячей забьет Кокорин или Погребняк.</p> <p><strong>Л.Б.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. «Динамо» за последние пять матчей выиграло только однажды - у команды из второго дивизиона в Кубке России. Пермяки всегда были неуступчивыми соперниками, поэтому думаю, что победу бело-голубым увезти будет сложно.</p> <p><strong><a href="https:///online/81009" target="_blank">«Кубань» - «Зенит»</a></strong><a href="https:///online/81009" target="_blank"><strong> - 2:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. «Зенит» по классу выше своего предстоящего соперника. Сейчас клубу из Санкт-Петербурга уже нельзя оступаться, а то есть риск не зацепиться в итоге даже за призовую тройку. Думаю, что все же у них проблемы с желто-зелеными возникнут, тем более что «Зенит» уже держит в голове предстоящую игру в Лиге чемпионов.</p> <p><strong>Л.Б.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. «Зенит» полетел в Краснодар без трех основных защитников. Допустим, что из-за этого факта они пропустят гол, но атакующего потенциала должно хватить для того, чтобы одержать очень важную и нужную в турнирном плане победу.</p> <p><strong><a href="https:///online/81004" target="_blank">«Рубин» - «Уфа»</a></strong><a href="https:///online/81004" target="_blank"><strong> - 3:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Вполне предполагаю, что в родных стенах «Рубин» сможет добиться уверенной победы. Надеюсь, что Сергей Рыжиков оставит свои ворота «сухими».</p> <p><strong>Л.Б.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. «Рубин» перед двухнедельным перерывом определился окончательно с именем главного тренера. По сути, у Чалого было время, чтобы попытаться вернуть команду к жизни. Поверю в то, что в Казани велась плодотворная работа, которая принесет результат.</p> <p><strong><a href="https:///articles/445457" target="_blank">Почему «Локомотив» может побороться за чемпионство</a></strong></p> <p><a href="https:///online/81007" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Локомотив» - 0:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Встречу пропускает Ромуло, есть ряд игроков у «Спартака», участие которых под вопросом. Команды равные, так что поставлю на ничью.</p> <p><strong>Л.Б.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. В таких матчах почти все зависит от того, как пойдет игра, даже исход угадать очень сложно. «Локомотиву» очень удобно играть на «Открытие Арене» вторым номером, свой гол они должны забить. Для «Спартака» совсем не здорово, если они проиграют еще одно домашнее дерби, поэтому пускай будет 1:1.</p> <p><a href="https:///online/81003" target="_blank"><strong>«Крылья Советов» - «Терек» - 0:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Хорошая пара, но я думаю, что коллектив из Самары все же сможет забрать себе три очка. Да и фактор домашнего поля скажется. «Крылья» в еврокубках? Нет, для них это пока перебор, коллектив пока не готов к этому.</p> <p><strong>Л.Б.</strong> <em>Прогноз:2:2</em>. Оба клуба выдали приличный старт. Сложно отдать кому-то предпочтение. При том, что самарцы играют дома, они мне почему-то упорно не кажутся фаворитами. «Терек» в начале сезона очень любил играть вничью, надеюсь, грозненцы вернутся к былым традициям и мой прогноз зайдет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445033721_DSC_4228.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/81002" target="_blank"><strong>«Анжи» - «Краснодар» - 2:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Рискну поставить на махачкалинцев, тем более они играют в родных стенах. А у «Краснодара» сейчас будет в голове предстоящий матч в еврокубках. «Быки» пока не впечатляют, им надо прибавлять.</p> <p><strong>Л.Б.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. От «Краснодара» на данный момент совсем не знаешь чего ждать. Понятно, что сейчас команда пребывает не в лучшем своем состоянии, но рано или поздно должна начать играть и добиваться результата. То же самое можно сказать и в отношении «Анжи». Только в случае махачкалинцев не факт, что они заиграют в принципе. Обоим клубам при этом очень нужны очки, поэтому ничья здесь будет совсем не кстати. Рискну сделать выбор в пользу «Анжи».</p> <p><a href="https:///online/81008" target="_blank"><strong>«Ростов» - «Мордовия» - 3:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:0.</em> Не думаю, что чем-то удивит Гордеев со своей командой. Вряд ли они смогут оказать большее сопротивление хозяевам поля.</p> <p><strong>Л.Б.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Ростовчанам нужно показывать реакцию на крупное поражение в Петербурге. «Мордовии» прибавит мотивации факт того, что перед всеми игроками, наконец, погасили долги. Вроде как пока ничья получается, но фактор домашнего поля никто не отменял, ну и доверия за первые 11 туров «Ростов» заработал к себе достаточно. Не должны подопечные Бердыева дома оступаться.</p> <p><u><strong>12-й тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 8:8</strong></p> <p><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 84:96</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p>Точный счет — 4 балла</p> <p>Точная разность мячей — 3 балла</p> <p>Точный исход — 2 балла</p> <p><a href="https:///articles/444061" target="_blank"><strong><strong>Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 11-й тур РФПЛ</strong></strong></a></p> <p><a href="https:///articles/443459" target="_blank"><strong><strong>Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 10-й тур РФПЛ</strong></strong></a></p>