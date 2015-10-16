Евгений Бушманов: «Когда у руля команды Бердыев, возможно все»

Экс-защитник московского "Спартака" Евгений Бушманов эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал, что работа Слуцкого в сборной прибавила стабильности ЦСКА, оценил перспективы "Динамо" в борьбе за медали, а также заверил, что "Ростову" по силам оказаться в еврокубках.

- У Леонида Слуцкого, совмещающего посты в ЦСКА и сборной России, в последнее время выдался достаточно сложный график: Лига чемпионов, Премьер-лига и отборочные матчи. Успеет ли специалист к выходным снова переключиться на наш чемпионат?

- Мне кажется, что совмещение постов Леониду Викторовичу пока идет на пользу. Наверняка это очень сложно, ведь выпадает много матчей, к которым надо подготовиться, затратить энергию. Но пока все то, что происходит, идет только на пользу всем – армейцы стали играть более стабильно, и сборная России показала стопроцентный результат в последних четырех встречах, выйдя на чемпионат Европы. Пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы красно-синие сбавили свои обороты.

- Приглашение в тренерский штаб столичного коллектива Виктора Гончаренко - это его усиление или же потенциальная замена Слуцкому?

- Понятия не имею, как все будет развиваться дальше, но на сегодняшний момент Гончаренко – это усиление штаба армейцев. Давайте просто подождем и посмотрим, что будет дальше.

- Если со Слуцким все понятно, то не скажется ли на игроках красно-синих такая тяжелая нагрузка? Тем более если учесть, что защита в команде весьма возрастная.

- Думаю, что те футболисты, которых вы имеете в виду, уже привыкли к такому плотному графику, не первый год они играют в таком режиме. Не вижу тут никакой проблемы. Для любого игрока лучше выходить на поле, чем тренироваться.

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- "Динамо" в прошлом сезоне ставило перед собой глобальные задачи, а после смены курса развития занимает лишь 10-е место. Для клуба такие резкие перемены идут во благо или же сильно вредят?

- Это была вынужденная мера, связанная с финансовым fair-play. Для молодых футболистов – это шанс заявить о себе, заиграть на уровне Премьер-лиги, для них такие перемены во благо. В тоже время понятно, что из-за такой перестройки бело-голубым сейчас тяжело. Сразу будет трудно выйти на какие-то лидирующие позиции в России. Кобелев уже неоднократно доказывал, что умеет работать с молодыми, заставляя их прогрессировать. Можно ему пожелать только удачи.

- Насколько далеко эти перемены отбросили "Динамо" от цели попасть в медали в чемпионате?

- Да, естественно отбросили, а вот как далеко – это мы увидим лишь в конце текущего сезона. Понятно, что пока "Динамо" не до медалей, тем более когда уходят ведущие исполнители. Стало сложнее занимать в турнирной таблице те позиции, на которые до этого руководство команды рассчитывало.

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- Стоит ли проводить параллели между "Динамо" и той ситуацией, в которой до этого оказался махачкалинский "Анжи".

- Я думаю, что "Динамо" это точно не грозит. Даже при всех изменениях в составе, которые произошли. Там много осталось квалифицированных исполнителей, которые способны вести бело-голубых вперед.

- Внизу турнирной таблицы сейчас находятся "Анжи", "Уфа", "Рубин", "Мордовия". Какой из клубов вас удивил своими результатами?

- Думаю, что казанцы, так как клуб всегда находился среди лидеров чемпионата России и в еврокубках они оказались по итогам прошлого сезона. Неудачный старт "Рубина" удивил не только меня, но вообще многих.

- Что сейчас надо сделать команде, чтобы выйти из кризиса? Главного тренера они уже поменяли, но пока ничего лучше не стало.

- Очень сложно со стороны говорить о том, что происходит в команде. Надо быть внутри клуба, чтобы знать все причины. Этот вопрос адресуйте руководству коллектива из Татарстана. Думаю, что у "Рубина" есть все возможности, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

- У них там и с руководством до последнего времени какая-то непонятная ситуация была. Это, думаю, тоже сказывается на игре.

- Естественно такое сказывается. Когда происходит смена начальства, то на футболистах это сказывается.

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- Раз мы заговорили о низах турнирной таблицы, то "Мордовией" руководит Андрей Гордеев, "Уфой" - Игорь Колыванов, а "Кубанью" до недавнего времени рулил Дмитрий Хохлов. Почему у наших молодых тренеров не все складывается в Премьер-лиге? Тот же Хохлов плодотворно трудился в дубле московского "Динамо".

- Во-первых, если говорить об "Уфе" и "Мордовии", то это не самые сильные клубу по бюджету и по составу. И то, что они находятся внизу турнирной таблицы – это было ожидаемо, этим командам предстоит сложная и тяжелая борьба за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. В том году получилось, что они остались в элите, но не могу сказать, что сейчас они стали сильнее. Что касается "Кубани", то там тоже произошли серьезные перемены перед началом сезона, в том числе и в руководстве. Там вроде как до сих пор есть проблемы с финансами, да и ряд ведущих игроков покинули Краснодар.

- Не рано ли Хохлову вообще руководить командой такого уровня, как "Кубань"? Может, стоило что-то менее амбициозное взять, ведь краснодарцев всегда приписывали к крепким середнякам.

- Думаю, что Дима, когда принимал данное предложение, то все прекрасно понимал сам и оценивал. Он успешно работал с молодежкой "Динамо", сам из Краснодара, поэтому не мог не попробовать. То, что у него не получилось – это не только вина самого Хохлова, общая ситуация в клубе была не очень благоприятной.

- Закончить разговор хотелось бы "Ростовом". Уникальная российская команда с постоянными финансовыми проблемами сейчас находится в пятерке РФПЛ. Случайно ли это?

- Не случайно, ведь с командой работает опытный тренер, который умеет добиваться результата. Нынешнее положение "Ростова" - это, в первую очередь, заслуга Курбана Бердыева.

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- Может ли тренерская магия Бердыева когда-нибудь закончиться? Ведь понятно, что даже специалист высокого уровня не сможет постоянно добиваться результатов, когда в команде финансовые проблемы.

- Сложно говорить об этом. Я думаю, что руководство в курсе всех трудностей и старается как можно быстрее их решить. Бесконечно кормить всех обещаниями невозможно, ведь игроки и тренерский штаб тоже люди, их работа должны адекватно оцениваться и оплачиваться. В Ростове озабочены тем, чтобы исправить ситуацию.

- Если отбросить всю подноготную "Ростова", то по силам ли клубу попасть в еврокубки? Футболисты до старта сезона говорили, что планируют оказаться в еврозоне.

- Не так давно они уже должны были быть там, заполучив билет в Лигу Европы после победы в Кубке России. По составу коллектив достаточно крепкий, им руководит сильный тренер, так что тут возможно все.