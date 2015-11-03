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    • Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    3
    Голосов: 1
    03.11.2015 14:25
    Давайте уже решим, какой же клуб является главным в России. «Бомбардир» запускает голосование среди своих читателей, чтобы узнать, у какого клуба РФПЛ самая большая армия болельщиков. Поехали!

    Давайте уже решим, какой же клуб является главным в России. "Бомбардир" запускает голосование среди своих читателей, чтобы узнать, у какого клуба РФПЛ самая большая армия болельщиков. Поехали!

    Перед вами список клубов РФПЛ. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми командами, которые нравятся вам больше остальных. Если же по каким-то причинам вы считаете, что клуб занимает слишком высокое место в рейтинге, то специально для этого придуманы "минусы" (стрелочка "вниз"). Количество голосов неограниченно!

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии (39)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    somn
    1445852924
    Конечно Спартак! Самый, самый крутой клуб. Ростов на втором месте. Кони и бомжи в пролёте.
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    CSKA №1
    1445857167
    ЦСКА Лучший !!!
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    Rockvoc
    1445861689
    "...голосование среди СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, чтобы узнать, у какого клуба РФПЛ самая большая армия болельщиков" Так мы просто узнаем, каких болельщиков больше тусит на этом (откровенно промосковском) сайте. Не более того. )))
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    makovei
    1445890048
    Спартак Москва
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    vladimir-7
    1445929013
    Смотрите на турнирную таблицу, там все места распределены и первые четыре места определяют самые крутые команды,а первое место занимает самая крутая команда в России.
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    maroof-k
    1445957422
    зенит сила россии
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    Nurbek Taraz
    1446552535
    Нет в России лучших клубов В России есть лучшие оружие
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    headdevil
    1446564927
    Маленькие глорики Барсы минусуют всех) Они считают что Месси эта лутший клуп))
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    CSKA №1
    1446636112
    ЦСКА всегда №1 !!!
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    Kolesnicov1aleksandr
    1446659441
    1. Зенит 2. ЦСКА 3. Кубань 4 Краснодар 5. Динамо
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