Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Давайте уже решим, какой же клуб является главным в России. "Бомбардир" запускает голосование среди своих читателей, чтобы узнать, у какого клуба РФПЛ самая большая армия болельщиков. Поехали!

Перед вами список клубов РФПЛ. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми командами, которые нравятся вам больше остальных. Если же по каким-то причинам вы считаете, что клуб занимает слишком высокое место в рейтинге, то специально для этого придуманы "минусы" (стрелочка "вниз"). Количество голосов неограниченно!