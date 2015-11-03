Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Давайте уже решим, какой же клуб является главным в России. "Бомбардир" запускает голосование среди своих читателей, чтобы узнать, у какого клуба РФПЛ самая большая армия болельщиков. Поехали!

Перед вами список клубов РФПЛ. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми командами, которые нравятся вам больше остальных. Если же по каким-то причинам вы считаете, что клуб занимает слишком высокое место в рейтинге, то специально для этого придуманы "минусы" (стрелочка "вниз"). Количество голосов неограниченно!

 

Россия. Премьер-лига Рейтинг ЦСКА Зенит Динамо Спартак
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vanesss1981
1444813230
Достаточно было бы-один голос "за", один "против". Неограниченное количество голосов-бред!
Ответить
plusnindimon
1444817348
Бомбардир с такими статьями упадет скоро на самое дно футбольных сайтов, понабрали авторов недоучек
Ответить
FKulagin
1444826134
И какого хрена заглавная фотография зенит-спартак? Обе команды посасывают в этом году.
Ответить
Диктор
1444982510
Никто и не сомневался-что Спартак станет самым популярным и любимым в России,чтобы злобные гномы не пищали бы.
Ответить
somn
1445852924
Конечно Спартак! Самый, самый крутой клуб. Ростов на втором месте. Кони и бомжи в пролёте.
Ответить
CSKA №1
1445857167
ЦСКА Лучший !!!
Ответить
Rockvoc
1445861689
"...голосование среди СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, чтобы узнать, у какого клуба РФПЛ самая большая армия болельщиков" Так мы просто узнаем, каких болельщиков больше тусит на этом (откровенно промосковском) сайте. Не более того. )))
Ответить
makovei
1445890048
Спартак Москва
Ответить
vladimir-7
1445929013
Смотрите на турнирную таблицу, там все места распределены и первые четыре места определяют самые крутые команды,а первое место занимает самая крутая команда в России.
Ответить
maroof-k
1445957422
зенит сила россии
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
2
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
12
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
58
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+