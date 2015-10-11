Виктор Онопко: «Слуцкий преобразил сборную после Капелло»

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко после товарищеского матча с «Мордовией», в котором армейцы уступили 1:3, рассказал «Бомбардиру» о ситуации в команде, а также охарактеризовал работу Леонида Слуцкого в сборной России.

- Виктор Савельевич, какие тренировочные задачи стоят перед теми футболистами, которые остались в расположении ЦСКА во время паузы в чемпионате? Восстановление после тяжелого отрезка сезона?

- Нет, дело не в восстановлении, все-таки с нами осталось мало игроков основного состава – Набабкин, Васин, Фернандес, Панченко. Даже Чепчугова сегодня не было, он приболел. Важнейшая задача – не дать этим футболистам потерять игровой тонус и функциональное состояние. У игроков сборных нет такой проблемы, и тем, кто остался, тоже нужно активно тренироваться и играть во время паузы – для этого и нужны такие матчи, как сегодняшний. Кроме того, практика нужна и дублерам.

- Какова ситуация с травмированными игроками? Кто уже набирает форму, кто еще лечится?

- Еременко не поехал на матчи сборной, он восстанавливается и тренируется индивидуально. Бибрас Натхо вчера выписался из больницы, его состояние намного лучше, чем было, но с такой серьезной травмой нужно как минимум две недели, прежде чем он сможет приступить к тренировкам.

- А как себя чувствует Амир Натхо? Каковы его перспективы в ЦСКА, когда мы сможем увидеть его в обойме первой команды?

- Его состояние тоже улучшилось, хотя он по-прежнему чувствует небольшой дискомфорт, занимается индивидуально с физиотерапевтами как в клинике, так и на футбольном поле и в тренажерном зале. Что касается перспектив, можно сказать, что Амир обладает несколькими очень сильными качествами, его прогресс будет зависеть от него самого. Пока он играет за дубль.

- Ваш предыдущий матч с «Мордовией» (6:4) запомнится всем надолго. Сегодня были какие-то разговоры, шутки на эту тему?

- Да, мы, конечно, вспомнили тот матч, когда пропустили третий гол, но сюжет, к сожалению, не повторился.

- В следующем туре чемпионата ЦСКА играет против «Урала». Присутствие в вашем тренерском штабе Виктора Гончаренко каким-то образом облегчит подготовку к этому матчу?

- Нельзя сказать, что из-за этого нам будет легче играть, но, безусловно, Виктор Михайлович хорошо знает екатеринбургскую команду, наверняка будет активно участвовать в теоретических занятиях, расскажет об индивидуальных характеристиках каждого футболиста «Урала».

- Не могу не спросить вас о сборной России. После не самого яркого матча в Молдавии активно обсуждается вопрос, есть ли разница между сборной Капелло и сборной Слуцкого. Как вы считаете, Леонид Викторович привнес много нового в игру национальной команды?

- Конечно, уже в первом матче со Швецией было видно, что это другая команда. Думаю, это мог бы заметить даже человек, не разбирающийся в футболе. И сам ажиотаж вокруг той игры, полный стадион говорят о том, как изменилась атмосфера вокруг сборной.

У Слуцкого три игры – и три победы, мне кажется, что это главное. Кроме того, сборная действительно играет в неплохой футбол. Я не могу сказать, что в Молдавии был неудачный матч. На протяжении всей игры ситуация была под нашим контролем. Да, Кокорин мог забить быстрый гол, и все могло пойти проще, но два мяча в итоге были забиты – и команда победила. Что касается действий тренера, он тоже контролировал ход матча, вовремя вносил коррективы, делал замены. Я не могу сравнивать Капелло и Слуцкого в личном плане, но на поле видно, что команда действительно заиграла по-другому. И самое важное – это задача, стоящая сегодня перед сборной. Я уверен, что в понедельник она будет решена.

- А если сравнивать игру сборной и ЦСКА – как вам кажется, Леонид Викторович ставит двум своим командам разный футбол, или отличаются только фамилии игроков?

- У Леонида Викторович есть определенные игровые принципы – скорее всего, он пытается опираться на них как в сборной, так и в ЦСКА. Единственная сложность в том, что тренер сборной имеет гораздо меньше времени для подготовки команды, пусть даже в ней собраны футболисты самого высокого уровня, которые способны быстро перестраиваться. Эта проблема стоит особенно остро, когда тренер только начинает работать. Но, как я сказал, даже в игре со Швецией уже была видна тренерская рука. И, наверное, с каждым новым матчем рисунок, который хочет видеть Слуцкий, будет все более и более четко вырисовываться.

- Сергей Игнашевич побил ваш рекорд по числу голов, забитых защитником за сборную России. Что скажете ему по этому поводу, когда Сергей вернется в расположение клуба?

- Я особенно не слежу за такими рекордами. Я, в первую очередь, поздравлю Сергея, если сборная выйдет на чемпионат Европы.