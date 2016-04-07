Женская сборная России попалась на допинге. «Мордовия» лишилась тренера. Дайджест событий дня

Кержаков: «В «Цюрихе» не получаю денег»

Форвард «Цюриха» Александр Кержаков сообщил, что выступает за свою нынешнюю команду бесплатно. «Зимой произошел расчет с «Зенитом», с тех пор ни российский, ни швейцарский клуб мне не платят, – рассказал футболист. – Клуб оплачивает мне половину аренды квартиры, предоставил служебный автомобиль. А я играю… Чтобы играть. У меня не было возможности делать это в другом месте». За семь матчей в «Цюрихе» российский футбольный альтруист забил три гола.

«Кубань» задолжала миллиард рублей

Долги «Кубани» уже превысили сумму в миллиард рублей, поэтому в скором времени в клубе может быть произведен аудит. Председатель Совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан попросил администрацию края принять часть его акций на безвозмездной основе. Сообщается, что клуб накопил долги не по зарплате, а половину из них можно реструктурировать. В ближайшие несколько дней станет известно, какое будущее ждет «Кубань». Сейчас команда с 19 очками занимает 13-е место в таблице РФПЛ.

Россия – 27-я в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на четыре места в новом рейтинге ФИФА после двух товарищеских матчей в марте. Напомним, россияне разгромили Литву (3:0), но проиграли Франции (2:4). Возглавляет список Аргентина, второй идет Бельгия, а тройку замыкает Чили. Всего в первой десятке по пять представителей Европы и Южной Америки. Соперники России по групповому этапу чемпионата Европы занимают 10-е (Англия), 24-е (Уэльс) и 32-е (Словакия) места.

«Мордовия» осталась без тренера

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев принял решение подать в отставку, которую руководство клуба пока официально не приняло. Однако готовить команду к матчу ближайшего тура против ЦСКА Гордеев не будет. Сообщается, что причиной ухода тренера являются семейные обстоятельства, а стороны уже договорились о расторжении контракта. Пока что «Мордовия» с 16 очками идет 15-й в таблице РФПЛ. Кстати, информацию о задолженностях по зарплате в клубе уже не скрывают.

«Спартак» ищет вратаря

Селекционная служба московского «Спартака» по окончании сезона займется поиском голкипера для укрепления вратарской позиции. По сообщению одного из источников, в шорт-листе потенциальных новичков, которые способны конкурировать с Артемом Ребровым, пока находятся три вратаря – это Александр Беленов («Кубань»), Андрей Синицын («Краснодар») и Александр Селихов («Амкар»). Кандидатуры иностранцев на эту позицию не рассматриваются.

Озбилиз считает, что лучший футбол «Спартак» показывал при Карпине

Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз, который на данный момент выступает за испанский клуб «Райо Вальекано», рассказал о разрыве между россиянами и легионерами во время его выступления в составе красно-белых.

«Больше всего разделение чувствовалось в мой первый год в «Спартаке», когда у нас было особенно много южноамериканцев. Они совсем другие люди по сравнению с россиянами. К тому же легионеры зарабатывали больше, а Карпин разговаривал с ними на испанском – россиянам это не нравилось. Думаю, с ним «Спартак» показывал свой лучший футбол. Главное его достоинство – он россиянин, но играл в Испании и знает европейский футбол. Он имел авторитет в команде, его все уважали и любили с ним работать», – рассказал Озбилиз.

Мельдоний добрался до футболисток сборной России

Игроки женской сборной России по футболу попались на допинге – в нескольких допинг-тестах у них обнаружили мельдоний. Пробы были взяты перед матчем отборочного раунда к Евро-2017 против Венгрии. Игра пройдет 12 апреля. На данный момент подробности результатов допинг-теста не сообщаются.

Ибрагимович принимал допинг в «Ювентусе»

Шведский спортивный доктор Ульф Карлссон рассказал о том, что нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович принимал запрещенные препараты, будучи игроком «Ювентуса». «Всего за шесть месяцев во время выступления за «Ювентус» Ибрагимович набрал 10 килограмм мышечной массы. Я уверен, что это из-за допинга. Без него это было бы просто невозможно, – предположил доктор. – Экдаль тоже поправился на 8 килограмм, когда играл в Турине. Это не совпадение, подобные вещи практиковались в «Ювентусе». У них в клубе работал один доктор, которого впоследствии дисквалифицировали на длительный срок».

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