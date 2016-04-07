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    «Мордовия» и Гордеев достигли договоренности о расторжении контракта

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев все же покинет свой пост. Как сообщает источник, клуб и специалист уже договорились о расторжении контракта. Завтра в матче 23 тура российской Премьер-лиги против московского ЦСКА саранской командой будет руководить Марат Мустафин.

    Напомним, что ранее директор «Мордовии» Владимир Бибиков заявил, что Гордеев решил взять паузу в работе в связи с семейными обстоятельствами.

    После 22 туров клуб из Саранска занимает 15 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2016 20:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 апреля 2016, 01:47

      Так всё-же покинет, или только взял паузу? Посмотрит, как пойдёт игра без него в оставшихся семи турах, и только потом решит окончательно? Такого ещё не было...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 8 апреля 2016, 01:37

      До этого писали-временно не будет тренировать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 апреля 2016, 00:00

      Капитан бежит с тонущего корабля первым...плохо это((

      1
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