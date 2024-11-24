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    • Тарханов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Локо»

    Тарханов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Локо»

    Российский тренер Александр Тарханов поделился наблюдениями от просмотра матча «Спартак» – «Локомотив».

    Встреча на «Лукойл Арене» закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Манфред Угальде забил четыре гола.

    «Получился хороший матч между «Спартаком» и «Локомотивом». Красно-белые в первом тайме вообще разорвали железнодорожников. Уже на второй тайм футболисты «Спартака» вышли чуть расслабленными и отдали инициативу.

    «Локомотив» забил два мяча, и я думал, что они забьют ещe. Мне показалось, что железнодорожники смогут исправить ситуацию. Обычно в такой ситуации побеждающая команда падает ещe ниже, но красно-белые очнулись и снова начали атаковать, забив ещe два», – сказал Тарханов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:46
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    Комментарии (4)
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    Литейный 4 (returned)
    1732463450
    Подаренные 2 гола Лантратова решили исход этого неравного матча. На стороне хозяев был судья и продажный воротчик. Гыгыгы
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    Питерский князь
    1732464826
    Зашейте щель уже.
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