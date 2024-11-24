Бывший игрок ЦСКА выступил с претензией в адрес Николича

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение команды от «Ростова» (1:2). У него возникли вопросы к главному тренеру Марко Николичу.

«Первый тайм ЦСКА провел очень хорошо, держал мяч, выбрал свой темп и забил гол. Во втором тайме «Ростов» предложил другие скорости, так как им надо было отыгрываться. ЦСКА слабо выходил из-под прессинга. Карпину надо было рисковать, поэтому выпустил второго нападающего, появилось давление, с которым ЦСКА не справился. Надо было менять схему, освежать игру.

ЦСКА провел 15 игр с одной схемой, а с «Ростовом» Николич решил ее поменять. Но осталось три игры, ребята были в сборной. Понятно, что Николич хотел как лучше, но получилось в ущерб результату. Были сделаны замены, но они не усилили игру. Это не первая такая игра. Таких матчей становится все больше. Возникают вопросы к Николичу», – сказал Масалитин.

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