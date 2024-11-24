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    • Кобелев предложил запретить играть в РПЛ на синтетике или отправить «Оренбург» в Первую лигу

    Кобелев предложил запретить играть в РПЛ на синтетике или отправить «Оренбург» в Первую лигу

    Бывший главный тренер «Динамо», Андрей Кобелев высказался о сложности игры на синтетическом газоне после матча 16-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (0:1).

    «Если говорить серьезно, то в Оренбурге очень тяжело играть. С моей точки зрения, нужно либо обязать [«Оренбург»] сделать натуральное поле, либо пусть они идут в Первую лигу. На синтетике совсем другой футбол.

    Мне кажется, нужно запретить в РПЛ играть на синтетике. Команды несколько дней должны готовиться играть на синтетике – там другой отскок.

    «Зенит» имел преимущество, владел мячом, плюс непонятное, с моей точки зрения, удаление в первом тайме. Конечно, имея на одного игрока больше, «Зенит» должен был выиграть. Забили гол, который отменили, следом забили очень хороший мяч. Но в целом это тот результат, которого все и ждали», – сказал экс-полузащитник «Зенита».

    • Петербуржцы играли в большинстве с 38-й минуты матча после удаления Александра Коваленко. Победу гостям принес гол Александра Ерохина на 90+6-й минуте игры.
    • «Зенит» возглавляет РПЛ с 39 очками, а «Оренбург» идет последним с 8 баллами.
    • Кобелев играл за «Зенит» в 1999–2001 годах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (7)
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    Отправить
    NewLife
    1732458655
    "или отправить «Оренбург» в Первую лигу" Рациональнее Кобелева отправить в дурдом.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1732458739
    А Кобелев где все эти годы был,когда Оренбург играл?В запое?
    Ответить
    Давид59
    1732459015
    Я вообще-то думал, что давно запретили синтетику. После этого прекратились игры в манежах. Если не запрещали, то почему перестали играть в манежах? Всё очень запутано
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    subbotaspartak
    1732459350
    Если такой всесильный, запрети снег в декабре.
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    russkiisergei
    1732461712
    пробует присосаться к кранику миллера? столько лет играют! а, он только очнулся! явно же не от ума большого он это сказал!!!
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    Anton01011969
    1732464914
    Надо поля делать хорошие, а не деньги воровать! Выделили деньги на поле, а потом бац, распилили денюжку, вот и получите синтетику за 2 копейки!!!
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    somn
    1732466143
    Правильно, поддерживаю.
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