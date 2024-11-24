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    • РПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» (2:1)

    РПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» (2:1)

    В матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» дома победили «Ахмат» со счетом 2:1.

    Гости забили первыми. На 43-й минуте отличился Максим Самородов. Самарцы сравняли счет вскоре после перерыва. На 49-й минуте гол забил Доминик Ороз.

    На 68-й минуте грозненцы не реализовали пенальти. Удар Даниила Уткина парировал Иван Ломаев.

    Победу «Крыльям Советов» принес гол Игоря Дмитриева на 88-й минуте.

    Самарцы сейчас занимают 10-е место в РПЛ с 15 очками после 16 игр. «Ахмат» идет 15-м с 9 баллами.

    «Крылья Советов» прервали серии из 4 поражений подряд и 10 матчей без побед подряд (без учета послематчевых пенальти) во всех турнирах.

    Серия поражений «Ахмата» достигла 4 встреч кряду.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Самородов, 43; 1:1 – Ороз, 49; 2:1 – Дмитриев, 88.

    Нереализованный пенальти: нет – Уткин, 68.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:01
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1732454296
    ...Крылья - мужики! С волевой победой!...
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    The only one
    1732454869
    На поле мучались две команды. Плюс тошнотворное судейство. Короче отстой. Но всё же КС- с тремя очками.
    Ответить
    Алим Терек
    1732455769
    Ахмат сыграл просто отвратительно слабо,Крыс с заслуженной победой
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    ySS
    1732456498
    Самару с победой! Ломаеву здоровья!
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    zigbert
    1732458853
    Очень сомнительный пенальти и хорошо что Ломаев отразил его правда ценой травмы. В первом тайме Ахмат выглядел лучше, во втором Крылышки были более нацелены на победу. Дмитриев хорошо отыграл матч, всегда был нацелен на ворота. Крылья Советов с победой!
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    Mirak92
    1732461381
    Чехи, полировать гозозон пердива будут, наконец. Чечня не Россия !
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    Sviro
    1732461490
    У Ахмата сейчас трудности, впрочем, как и у Крыс. Ломаеву спасибо.
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