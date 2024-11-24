РПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» (2:1)

В матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» дома победили «Ахмат» со счетом 2:1.

Гости забили первыми. На 43-й минуте отличился Максим Самородов. Самарцы сравняли счет вскоре после перерыва. На 49-й минуте гол забил Доминик Ороз.

На 68-й минуте грозненцы не реализовали пенальти. Удар Даниила Уткина парировал Иван Ломаев.

Победу «Крыльям Советов» принес гол Игоря Дмитриева на 88-й минуте.

Самарцы сейчас занимают 10-е место в РПЛ с 15 очками после 16 игр. «Ахмат» идет 15-м с 9 баллами.

«Крылья Советов» прервали серии из 4 поражений подряд и 10 матчей без побед подряд (без учета послематчевых пенальти) во всех турнирах.

Серия поражений «Ахмата» достигла 4 встреч кряду.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Самородов, 43; 1:1 – Ороз, 49; 2:1 – Дмитриев, 88.

Нереализованный пенальти: нет – Уткин, 68.

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