Роналдо назвал матч с ЦСКА самым холодным в своей карьере

Нападающий «Ростова» Роналдо дал комментарий после победы над ЦСКА (2:1). Он признался, что ему было очень холодно.
«Самая холодная игра в моей карьере? Да, да. Играть в снег было очень и очень непросто. Конечно, я видел снег раньше, но не в таких больших количествах, как здесь.
Хорошо оцениваю игру. В первом тайме нам нужно было немного приспособиться, но во второй половине мы смогли показать хорошую игру», – сказал Роналдо.
- Роналдо забил 6 голов в этом сезоне.
- «Ростов» занимает 8-е место в РПЛ.
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Источник: ТАСС