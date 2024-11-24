Роналдо назвал матч с ЦСКА самым холодным в своей карьере

Нападающий «Ростова» Роналдо дал комментарий после победы над ЦСКА (2:1). Он признался, что ему было очень холодно.

«Самая холодная игра в моей карьере? Да, да. Играть в снег было очень и очень непросто. Конечно, я видел снег раньше, но не в таких больших количествах, как здесь.

Хорошо оцениваю игру. В первом тайме нам нужно было немного приспособиться, но во второй половине мы смогли показать хорошую игру», – сказал Роналдо.

Роналдо забил 6 голов в этом сезоне.

«Ростов» занимает 8-е место в РПЛ.

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