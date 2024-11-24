Мостовой сказал, почему «Спартак» сможет бороться за топ-3 со Станковичем

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что красно-белые смогут побороться за медали в РПЛ.

«Я еще в начале сезона говорил, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Посмотрите на таблицу, «Спартак» уже близок к тройке, они способны бороться за нее. Еще недавно все были недовольны Станковичем, а сейчас команда на ходу, и все восхищаются игрой. Деян – футбольный человек, и я уверен, «Спартак» с ним будет бороться за медали», – сказал Мостовой.

После 16 туров «Спартак» с 31 очком занимает 4-е место в РПЛ.

Станкович возглавил команду в межсезонье в этом году.

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