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    • Мостовой сказал, почему «Спартак» сможет бороться за топ-3 со Станковичем

    Мостовой сказал, почему «Спартак» сможет бороться за топ-3 со Станковичем

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что красно-белые смогут побороться за медали в РПЛ.

    «Я еще в начале сезона говорил, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Посмотрите на таблицу, «Спартак» уже близок к тройке, они способны бороться за нее. Еще недавно все были недовольны Станковичем, а сейчас команда на ходу, и все восхищаются игрой. Деян – футбольный человек, и я уверен, «Спартак» с ним будет бороться за медали», – сказал Мостовой.

    • После 16 туров «Спартак» с 31 очком занимает 4-е место в РПЛ.
    • Станкович возглавил команду в межсезонье в этом году.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1732452273
    ...ну-всё, если Царь-Саша сказал, значит уже можно шеи начинать мыть под медали)...
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    Spartak_forv@
    1732453496
    Если этого не произойдет,то будут слова:«не тренер играет в футбол,а футболисты.Дайте Гвардиоле Оренбург,он не станет чемпионом». У него есть варианты на все случаи)))
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