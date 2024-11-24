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    «Ростов» может пополниться игроком сборной Боснии

    Спортивному директору «Ростова» Алексею Рыскину были предложены услуги 26-летнего боснийского полузащитника сербского «ТСЦ Бачка-Топола» Ифета Дьяковаца, сообщает «РБ Спорт».

    Чтобы заполучить футболиста, дончанам придется заплатить около 1 миллиона евро. Пока решение по Дьяковацу не принято.

    • В текущем сезоне Дьяковац провел за «ТСЦ Бачка-Топола» 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Дьяковаца в 2,5 миллиона евро.
    • Хавбек дебютировал за сборную Боснии 19 ноября в матче Лиги наций в Нидерландами (1:1).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    Питерский князь
    1732453868
    А как насчёт игроков сборной Брунии? :)))
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    ...уефан
    1732458595
    ...полузащитник из бачка под тополем!)...
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