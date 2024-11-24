Директор «Пари НН» раскритиковал комментатора «Матч ТВ» за репортаж

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выступил с критикой в адрес «Матч ТВ». Ему не понравилась работа комментатора Романа Нагучева на сегодняшней игре нижегородской команды с махачкалинским «Динамо». Клубы сыграли 0:0 в 16-м туре РПЛ.

«От клуба в адрес вещателя «Матч ТВ».

Получили сотни смс от нижегородцев и не можем промолчать. Как можно так не любить болельщиков на стадионе, чтобы называть их тихими и невыразительными. И что форма на футболистах лучше, чем игра на поле. Кто дал такое право лично на всю страну оценивать? Более того, комментаторы взяли моду сидеть в Останкино и комментировать матч дистанционно. Путаются в фамилиях и обстоятельствах игры.

А тв-анонсы матчей вообще заставляют недоумевать – «оставайтесь сегодня с нами. У нас футбол без фан айди». Я считаю, что вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами и давать несоответствующие жизни оценки. Так мы потеряем оставшихся», – сообщил Мелик-Гусейнов.

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