Глебов сказал, может ли Осипенко заиграть в «Ювентусе»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов согласен с мнением, что его одноклубник защитник Максим Осипенко мог бы играть в «Ювентусе».

– Цитата Николая Писарева в шоу «Это футбол, брат!» – Осипенко может играть в «Ювентусе». Как к этому отнеслись?

– Спокойно. Почему нет?

– Могли бы аргументировать?

– Макс в порядке. Если бы он попал в «Ювентус» – а может, и попадет, потому что все качества есть, – мог бы играть там спокойно.

– Какого вы уровня – могли бы играть в «Манчестер Сити», например?

– Это спросите Валерия Георгиевича [Карпина]. Он скажет.

30-летний Осипенко провел в этом сезоне 20 матчей за клуб, забил 3 гола, отдал 4 передачи.

Он оформил дубль в товарищеской игре Россия – Сирия (4:0) 19 ноября.

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