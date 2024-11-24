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    Глебов сказал, может ли Осипенко заиграть в «Ювентусе»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов согласен с мнением, что его одноклубник защитник Максим Осипенко мог бы играть в «Ювентусе».

    – Цитата Николая Писарева в шоу «Это футбол, брат!» – Осипенко может играть в «Ювентусе». Как к этому отнеслись?

    – Спокойно. Почему нет?

    – Могли бы аргументировать?

    – Макс в порядке. Если бы он попал в «Ювентус» – а может, и попадет, потому что все качества есть, – мог бы играть там спокойно.

    – Какого вы уровня – могли бы играть в «Манчестер Сити», например?

    – Это спросите Валерия Георгиевича [Карпина]. Он скажет.

    • 30-летний Осипенко провел в этом сезоне 20 матчей за клуб, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
    • Он оформил дубль в товарищеской игре Россия – Сирия (4:0) 19 ноября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1732455726
    Живут в какой то своей вселенной,полная потеря реальности: «Бруней громить,не в АПЛ пылить»-добавил Глебов
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    Питерский князь
    1732456249
    А ещё лучше, если бы его, ещё и за миллионов 70 купил Ювентус. Вообще шикардос был бы! :)))
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    ВетеR
    1732465456
    может и в Реале... только в Play Station или во сне
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