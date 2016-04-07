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    Рыков: «Возникает вопрос: нужна ли вообще «Мордовия» городу и региону?»

    Защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал о ситуации в клубе и прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Андрей Гордеев временно покинул свой пост.

    – Тренировку провел Андрей Львович Гордеев. Нам никто ничего не говорил о том, что он взял паузу и временно отошел от работы. Узнаем обо всем из интернета. Это, естественно, не добавляет эмоций. Кто будет руководить нами, как? Еще и задолженности по зарплате…

    – Серьезные задолженности?

    – Три месяца.

    – Нет мыслей бойкотировать тренировки?

    – Об этом не думаем. Неприятнее другое. С нами никто из руководства не общается. Ничего никто не сообщает. Обо всем узнаем из интернета… Как так? Возникает вопрос: нужны ли мы вообще городу, руководству региона? Пока ответа нет. Мы отрезаны от всего.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2016 17:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12

      trahtorist92 7 апреля 2016, 21:08

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +76

      P0rter 7 апреля 2016, 20:40

      Даже 16 команд слишком много для высшей лиги

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 апреля 2016, 20:39

      В нищей стране народ (Регион) не может содержать клубы с огромными бюджетами .Только корпорации (газпром ,ржд и т.д.) могут.Ну и некоторые ,типа Галицкого (видно вообще не знает куда деньги девать ) Теперь показывает футболистам как надо бить по воротам

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 апреля 2016, 19:45

      Да у нас в каждой первой команде (областной) один геморрой выскакивает. Так годика через три и чемпионат можно будет сокращать команд до 10. Просто жнец. Если бы не ЧМ наверное еще хуже было бы.

      2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 7 апреля 2016, 19:29

      вопрос на хрена нам вообще нам такой футбол нужен, прорва денег и никаких результатов???
      Там Мкртчян просто приехал и бесплатно отдал губернатору 50% акций Кубани????

      0
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      Рейтинг: +6091

      subbotaspartak 7 апреля 2016, 19:28

      А кому нужен ЧМ18 в Мордве - отдайте Краснодару

      0
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      Рейтинг: +28

      Evilfox > subbotaspartak 7 апреля 2016, 20:00

      Не много ли одному региону?

      2
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      Рейтинг: +28

      Evilfox > russkiisergei 7 апреля 2016, 20:59

      То, что означает регион, в географическом смысле.

      1
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 7 апреля 2016, 19:22

      насколько я слышал у Ростова похожая ситуёвина в команде...но там парни как то играют через "не хочу" и видимо без денег как в старые советские времена...за идею,и их поддержат я уверен.Ну у нашей мордвы как то пока не очень получается...хотя там мордвы то по пальцам пересчитать...ну удачи вам тем не менее...

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 апреля 2016, 19:01

      Это наша действительность, обидно!!!

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