Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев считает целесообразным проведение товарищеских матчей национальной команды даже с соперниками уровня Брунея и Сирии.

– Вы понимаете, для чего сейчас существует сборная?

– Мы с вами для чего существуем? Для семьи, да? Вот и сборная – тоже семья. Болельщики – ее часть. Предлагаете взять и вычеркнуть семью, пусть и на пару лет?

Любой организм не может жить в бездействии. Каким бы ни был состав, соперник – выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны.

Не нравится – никто не заставляет, не приезжай. Или выходи на пенсию.

В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.

Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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