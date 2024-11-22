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    • Акинфеев – о сборной России: «Предлагаете вычеркнуть семью на пару лет?»

    Акинфеев – о сборной России: «Предлагаете вычеркнуть семью на пару лет?»

    Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев считает целесообразным проведение товарищеских матчей национальной команды даже с соперниками уровня Брунея и Сирии.

    – Вы понимаете, для чего сейчас существует сборная?

    Мы с вами для чего существуем? Для семьи, да? Вот и сборная – тоже семья. Болельщики – ее часть. Предлагаете взять и вычеркнуть семью, пусть и на пару лет?

    Любой организм не может жить в бездействии. Каким бы ни был состав, соперник – выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны.

    Не нравится – никто не заставляет, не приезжай. Или выходи на пенсию.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    Pangolin
    1732252314
    Игорь базу выдал. И думать нечего...
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    acor94
    1732255361
    Ну отправляют же членов семьи на СВО, так и сборную, на время СВО на покой.
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    VGreen
    1732258731
    Заголовок как всегда) Я думал, Акинфеев что-то о своей семье сказал, типа я не приезжаю в сборную, потому что семья сейчас важнее)
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